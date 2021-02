comment La Redoute s’est réinventée grâce au e-commerce

Le centre de logistique de La Redoute, 40 000 mètres carrés, tourne à plein régime 24 heures sur 24. L’entrepôt, situé dans le nord de la France, est entièrement automatisé afin de livrer un maximum de colis. « Ici, on va être en capacité de traiter 3 500 commandes à l’heure« , explique Patrice Fitzner, directeur logistique de La Redoute. Marquée par deux confinements, l’année 2020 a aussi été celle des achats en ligne, toujours plus nombreux. Le chiffre d’affaires de La Redoute a bondi de 20%, dépassant la barre du milliard d’euros : 60% des ventes pour la maison, 40% pour l’habillement.

Le célèbre catalogue de 1 200 pages, qui a fait le succès de La Redoute, est désormais aux antipodes de l’entrepôt ultra-moderne duquel partent les colis. À la fin des années 2000, le spécialiste de la vente par correspondance tombait en désuétude. Après une quasi-faillite et près de 1 200 suppressions de postes, La Redoute a pris le virage du numérique et abandonné le papier. L’entreprise compte désormais 1 350 salariés, et embauche à nouveau.

