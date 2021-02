En 2001, la France s’honore d’une première mondiale : la sortie de la première offre dite « triple-play », c’est-à-dire Internet haut débit, téléphone et télévision. Chose extraordinaire, depuis une simple prise téléphonique, je reçois désormais plus de 200 chaînes de télévision, majoritairement étrangères. La vue des chaînes nationales m’étant déjà insupportable depuis longtemps, je me régale de recevoir les « informations » et points de vue du monde entier…

