Mélenchon, Hidalgo, Montebourg… 50 nuances de gauche

Ce ne sont pas encore les grandes manœuvres mais cela s’en approche. Alors que la gestion de la crise sanitaire sature l’espace public et cannibalise l’agenda de l’exécutif, l’équation de la prochaine présidentielle se dessine, notamment à gauche, où l’offre tourne à la profusion. Après Jean-Luc Mélenchon qui, le premier, s’est déclaré candidat en novembre et pour la troisième fois consécutive, Anne Hidalgo qui s’organise mais réserve encore sa réponse, Yannick Jadot, leader d’Europe Ecologie-les Verts, qui prend date avant la primaire de son parti – à laquelle participeront également Sandrine Rousseau et potentiellement Eric Piolle –, c’est désormais Arnaud Montebourg qui fait un grand pas vers la candidature.

Dans « l’Obs » cette semaine, l’ancien ministre de l’Economie et du Redressement productif de François Hollande, éternel pourfendeur de la mondialisation, détaille son « contrat pour la France », pour, dit-il, « conjurer la victoire » de Marine Le Pen. Celui qui affirme qu’« aucun catéchisme des partis politiques n’est opérationnel pour remonter le pays » veut incarner un axe souverainiste mâtiné d’écologie, qui embrasserait bien au-delà de la gauche.

Arnaud Montebourg : « Mon combat, c’est la revalorisation de la France »

Pour sa troisième tentative à incarner une candidature – il avait échoué lors des primaires en 2011 et 2017 –, Arnaud Montebourg s’efforce d’élargir ses horizons électoraux, n’hésitant pas à jouer le variant au sein de son propre camp. S’affichant avec certains élus LR, dialoguant ouvertement avec Xavier Bertrand, il agace ses anciens amis socialistes, comme le patron du PS Olivier Faure, qui conspue ses appels du pied à droite.

Exercice de rassemblement

Ce faisant, Arnaud Montebourg annonce une tendance de fond de la future présidentielle : transgresser les clivages traditionnels, incarner l’homme ou la femme providentiel(le) sans plus s’appuyer sur des partis jugés démonétisés. Après l’irruption du macronisme, qui était déjà lui-même précurseur du phénomène, la plupart des leaders qui s’avancent aujourd’hui se sont détachés de leur maison d’origine pour ne s’autoriser que d’eux-mêmes – c’est le cas à gauche de Montebourg mais aussi d’Hidalgo et plus anciennement de Mélenchon.

Mais s’ils comptent l’emporter par la logique de l’opinion et s’imposer ainsi face à leurs concurrents, c’est in fine à un exercice de rassemblement que les prétendants devront se plier, s’ils veulent franchir la barre fatidique du premier tour du scrutin.

EXCLUSIF. Présidentielle 2022 : le sondage qui montre que la gauche a encore une chance

S’il est encore trop tôt pour la déplorer, notre sondage Ipsos-Sopra Steria, réalisé en partenariat avec France Info, confirme que la multiplication des candidats de gauche les met en danger, puisqu’ils sont très loin de pouvoir rassembler seuls plus de 20 % des voix pour se qualifier au second tour. Certes, la cristallisation du paysage politique est encore loin : beaucoup de candidats pressentis, tels Anne Hidalgo et les écologistes, attendent le résultat des élections régionales de juin pour se positionner. Il est ainsi trop tôt pour se désoler d’un potentiel émiettement ou entonner le traditionnel reproche de la machine à perdre – à ce stade de pré-campagne, il est au contraire plutôt sain que chaque sensibilité de la gauche cherche à être représentée.

Reste qu’il faudra qu’un candidat ou une candidate puisse se détacher s’il souhaite pouvoir se qualifier au second tour de la présidentielle. Et déjouer ainsi le triste oracle d’un scénario connu et redouté par de nombreux électeurs de gauche, celui d’un duel Macron-Le Pen.