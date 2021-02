Jeux vidéo. Les chiffres records de l’industrie en 2020

La Nintendo Switch, console vendue à 24 millions d’exemplaire depuis le premier confinement au printemps 2020. (GARO / PHANIE via AFP)

2020, année record pour le jeu vidéo, pour tous les constructeurs de console, en particulier pour Nintendo, souligne Brice N’Guessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo magazine.

franceinfo : Les trois constructeurs PlayStation, Xbox et Nintendo présentent des résultats historiques, mais c’est donc Nintendo qui se fait le plus remarquer ?

Brice N’Guessan : Les résultats de Nintendo sont d’autant plus insolents que le constructeur japonais propose avec la Nintendo Switch la console la moins puissante du marché. Mais la puissance ne fait pas tout, on juge une console à la qualité de ses jeux et de ce côté, avec des titres comme Mario, Zelda ou encore Animal Crossing, Nintendo écrase tout sur son passage quatre ans après la sortie de la Nintendo Switch.

176 millions de jeux vidéo vendus depuis le premier confinement. Brice N’Guessan Jeux Vidéo Magazine

Comment cela se traduit-il en chiffres ?

Début 2020, de nombreux pays rentraient en période de confinement à travers la planète, et depuis avril, les chiffres sont stratosphériques : 24 millions de consoles Nintendo Switch vendues soit une hausse de 36% ! 176 millions de jeux vidéo écoulés sur la même période, soit une hausse de 43% par rapport à l’année précédente !

Et le jeu star du confinement, Animal Crossing, qui permettait de s’évader sur une île, s’est écoulé à 31 millions d’unités, devenant en neuf mois la deuxième meilleure vente de jeu sur Switch, quasiment autant que Mario Kart Deluxe, disponible lui depuis bientôt 4 ans.

Nintendo terminera son exercice fiscal en mars prochain, et la firme japonaise s’apprête à réaliser un bénéfice net historique qui devrait dépasser les 3 milliards d’euros, du jamais vu depuis sa création, je le rappelle, en 1889.

Et du côté de la concurrence, chez PlayStation et Xbox, les résultats sont-ils aussi bons ?

PlayStation a communiqué ses chiffres sur le dernier trimestre qui correspondent à la période de Noël, et bien tenez-vous bien, le constructeur japonais a réalisé en trois mois un chiffre d’affaires historique de 7 milliards d’euros.

Du côté de Xbox même son de cloche, avec un chiffre d’affaire de 5 milliards de dollars, un record également depuis que la marque existe. Et les chiffres pourraient être meilleurs si les deux constructeurs ne devaient pas faire face à une pénurie de composants pour produire leur console nouvelle génération, d’où la difficulté pour trouver une PS5 ou une Xbox Series X.