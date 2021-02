un couple d’ingénieurs se reconvertit pour créer une épicerie locale

Changer de vie, du jour au lendemain. C’est ce qu’a décidé de faire Julie Martin qui exerçait le métier d’ingénieur dans les laboratoires d’une grande entreprise à Paris. « Il y avait trop de choses qui ne me parlait plus« , estime-t-elle. En s’associant avec son mari Victorin, également ingénieur de formation mais qui s’est depuis formé à la cuisine et la pâtisserie, ils ont fait le choix de s’installer à Payzac en Ardèche avec un objectif bien précis en tête : fonder leur propre épicerie.

Le couple a récupéré un ancien commerce fermé depuis près de cinq. C’est Bernard Ribouton, l’oncle de Victorin, qui l’a alerté sur cette opportunité à saisir. Alors que les travaux de rénovation sont en cours, Victorin et Julie reçoit la visite de nombreux habitants très enthousiastes à l’idée de voir ce commerce ouvrir ses portes. Le couple fait depuis le tour des environs pour rencontrer les producteurs locaux. L’occasion de mettre en avant des vins produits dans la région. En mars, l’épicerie devrait ouvrir avant d’être suivi plus tard par l’inauguration d’un bar et d’un restaurant.

