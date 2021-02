Les financements européens accessibles aux exploitations agricoles

Synthèse



Vous êtes une exploitation agricole ? Vous trouverez sur cette page des informations relatives aux financements européens auxquels vous pouvez prétendre.

Les informations présentes sur cette page concernent les programmes de financement de la période de programmation 2014-2020, arrivant à son terme.

Elles seront progressivement mises à jour, après l’adoption des différents textes législatifs et la publication des premier appels à projets de la période de programmation 2021-2027.

Les exploitations agricoles ont accès à une large palette de financements européens. En effet, l’agriculture est incontestablement le secteur économique dans lequel l’intégration communautaire a été la plus poussée. Sur la période 2014-2020, la politique agricole commune (PAC) représente ainsi 40% du budget de l’Union européenne. Un certain nombre de financements européens est ainsi dédié à l’agriculture et au développement rural.

Fonds européens : bénéficiaires et éligibilité

Les fonds structurels européens d’investissement (FESI)

Les fonds européens structurels d’investissement (FESI) ont vocation à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale. A ce titre, ils financent des projets d’envergure locale présentant des effets bénéfiques pour le territoire, l’emploi, l’environnement, et répondant aux objectifs prioritaires du territoire.

S’il existe 5 types de fonds structurels, deux concernent particulièrement les exploitations agricoles. :

le fonds européen agricole pour le développement rural, ou « FEADER« ;

le Fonds européen agricole de garantie ou « FEAGA ».

Le Fonds européen agricole de garantie, ou FEAGA, est avec le FEADER l’un des deux instruments de financement de la Politique agricole commune (PAC). Il finance les paiements directs aux agriculteurs ainsi que les mesures de soutien aux marchés agricoles.