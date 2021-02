Le brief éco. Quelles sont les 500 entreprises françaises championnes de la croissance ?

ILLUSTRATION. Il n’y a pas que des sociétés du CAC 40 dans le classement des entreprises avec la plus forte croissance. (ERIC AUDRAS / MAXPPP)

Il ne suffit pas d’être une vedette de la bourse pour performer en matière de croissance. Tout l’intérêt de ce classement annuel établi par l’institut Statista, dont la cinquième édition est publiée vendredi 5 février, est de le prouver. La période étudiée court de 2016 à 2019, donc hors pandémie, mais quand on regarde aujourd’hui ces entreprises, le confinement n’a pas entamé leur dynamisme.

La société qui décroche la première marche du podium a enregistré sur la période étudiée (2016-2019) 4 388 % de croissance de son chiffre d’affaires. C’est la société Go Job, spécialisée dans l’intérim numérique, une sorte d’Airbnb de l’emploi. Go Job développe un système de recommandations et de notations créé par algorithme à partir des données jugées les plus pertinentes sur les candidats (durée et date du dernier emploi, absences, retards, etc). Cela permet de présélectionner plus rapidement les profils qui correspondront le mieux aux besoins des recruteurs tout en favorisant la diversité.

Tous les secteurs apparaissent dans le classement : de la vigne au traitement des déchets en passant par le transport et le stockage. Le patron fondateur de Go Job a quitté San Francisco en 2015 après avoir vendu sa start-up de l’époque plus de 60 millions de dollars avant son retour en France.

Dans ce palmarès, on trouve d’autres pépites avec cette année l’accent mis sur le recrutement de compétences et le conseil dans les processus d’industrialisation des projets technologiques. La société Kickmaker basée à Paris arrive en deuxième position avec plus de 3 200 % de croissance sur les quatre dernières années. Bref : le recrutement et la promotion de secteurs d’avenir avec la révolution numérique… ce qui est encourageant.

Les entreprises récompensées misent sur la fidélisation des clients en ligne, le lancement de marques et de produits à partir d’un blog, la mutualisation des coûts, l’offre de services complets et sécurisés, enfin, elles mettent un point d’honneur à médiatiser le « Fait en France ».