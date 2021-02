Sacrée fille, la Garonne. Un tempérament de garçonne quand elle dévale les pentes des Pyrénées. Elle est connue pour ses excès. Et cela ne date pas d’hier. Son nom signifie soit La rivière caillouteuse, soit pour les Celtes La rivière de l’Eau (en tant que divinité). La mère des rivières est aussi l’une des plus dangereuse. Eau Toulouse ! Par la topographie de la région pyrénéenne et par l’aérologie spécifique qu’on y rencontre (conflits de masses (…)

–

Environnement







Source link