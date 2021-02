Brest reprend des couleurs grâce à ses façades

Avec ses 159 jours de pluie par an, la ville Brest avait-elle besoin d’un peu de joie ? Dans un quartier de la ville, des propriétaires ont spontanément décidé il y a quelques années de repeindre leurs façades dans des couleurs très vives. « On est chez les pionniers, explique l’un des habitants, Gwennaël Tranvouez. Il y a une quinzaine d’années que les premières maisons se sont colorées et ont essaimé après, de voisin en voisin. » Après le terrible bombardement de 1944 et la longue reconstruction, « Brest la blanche », un peu grisée par le temps, renaît enfin grâce à la couleur.

« Les ravalements sont vraiment le bon moyen de montrer que ces immeubles ne sont pas si inintéressants que ça, commente Hélène Magueur, responsable du projet couleur à Brest-Métropole. La couleur, ça permet d’égayer les rues, de montrer que les immeubles ont pas mal de détails architecturaux« . Les habitants sont encouragés par des subventions : chaque propriétaire passant à la couleur touche 700 euros, après s’être mis d’accord avec ses voisins. « Ça a surtout retissé des liens, explique Jean-Luc Legrand, habitant de Landerec (Finistère) (…). On a travaillé ensemble, on a une autre façon de se dire bonjour, on se rend des petits services qu’on ne faisait pas avant. »

Rares sont les villes en France qui, comme Brest, ont pris cette initiative. Attention toutefois si vous souhaitez vous lancer : « Ce sont les communes qui décident« , rappelle la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau du journal de 13 Heures, jeudi 4 février.

