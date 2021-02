L’étonnant parallèle de Coquerel entre les femmes voilées à la fac et le voile d’une « mariée chrétienne »

La majorité savait qu’elle aurait du mal à éviter un débat qu’elle veut hors sujet mais le voile a fini par s’inviter à l’Assemblée nationale, à l’initiative notamment du parti Les Républicains, lors de l’examen du projet de loi contre le « séparatisme », renommé projet de loi « confortant les principes républicains ».

Aurélien Taché : « Emmanuel Macron est peut-être celui qui va le plus loin dans cette logique de séparation »

La droite a ainsi sauté sur l’opportunité offerte par l’article 1er du texte consacré à la neutralité du service public pour proposer une série d’amendements sur le port du voile dont elle a voulu faire un vrai marqueur politique face à LREM.

« Hypocrites, obsessionnels… »

Avec les députés Eric Ciotti et Annie Genevard à la baguette, le groupe LR a défendu sans succès l’interdiction du port du voile à l’université et pour les accompagnatrices scolaires, deux sujets qu’elle considère comme des angles morts de la fameuse loi de 2004 interdisant le port des signes religieux ostentatoires à l’école.

Ce qui n’a pas empêché le député de Seine-Saint-Denis de La France insoumise, Eric Coquerel, de s’énerver, et publier sur les réseaux son intervention. « A ceux qui instaurent un débat pourri sur le voile à l’université alors que les files alimentaires s’allongent. Ils veulent interdire tout signe de soumission de la femme ? Ah bon ? Vont-ils interdire alors le voile des femmes lors du mariage ? Hypocrites, obsessionnels… »

« C’est aux religions de faire en sorte que la question de la soumission de la femme à l’homme soit inscrite dans les textes et dans les manifestations religieuses », fait valoir l’élu « insoumis ». Et de prendre en exemple « la chrétienté ». « Savez-vous que le voile d’une mariée chrétienne signifie le fait qu’il y a une soumission de la femme à son époux ? Est-ce que vous allez demander dorénavant, au nom de ce que vous pensez, à ce que les mariages religieux ne se fassent plus de la même manière ? »

Eric Coquerel pointe que « tout cela renvoie à quelque chose d’extrêmement clair dans la religion chrétienne ».

Les jeunes femmes qui portent le voile à l’université sont « majeures » et « votre souci est seulement de persécuter une seule religion. Vous développez dans le pays un climat de guerre civile et de divisions. Ça s’appelle le racisme antimusulman », a-t-il taclé.

« Le projet de loi séparatisme porte atteinte à nos libertés fondamentales »

« Indigne Eric Coquerel »

Forcément, les propos du député LFI ont fait bondir des personnalités de droite. « Ce qui est grave dans les propos d’Eric Coquerel, c’est moins son exégèse à deux sous du voile de la mariée chrétienne que son aveuglement sur le voile islamique, dont il refuse de voir qu’il est le signe de l’intégrisme musulman exerçant sa pression sur les femmes », a déclaré le maire de Chalon-sur-Saône et vice-président des Républicains, Gilles Platret.

« Indigne Eric Coquerel, réagit aussi Lydia Guirous, ancienne porte-parole de LR. Comparaison entre voile islamique et voile des mariées “catholiques” pour relativiser à tout prix la réalité du voile islamique et islam politique. Le même Coquerel a défilé fièrement avec le CCIF lors de la manif où des enfants ont porté des étoiles jaunes. »