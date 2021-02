Le 2 février 2021, Volodymyr Zelensky a autorisé le Conseil de Sécurité Nationale et de Défense d’Ukraine à imposer des sanctions contre le député d’opposition Taras Kozak, qui possède les trois principales chaînes télévisées d’opposition (112 Ukraine, NewsOne et ZIK), provoquant l’arrêt de la diffusion de ces chaînes TV et prouvant qu’en matière de censure et de dictature le Président ukrainien actuel n’a rien à envier à son prédécesseur. Censure (…)

