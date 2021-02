VIDEO. Elle recycle des savons d’hôtels pour les plus démunis

« Aujourd’hui environ 51 millions de savons sont jetés chaque année par les hôtels en France. Et à côté de ça, il y a 3 millions de personnes qui n’ont pas les moyens de s’acheter des produits d’hygiène de base en France. »

Pendant ce temps-là, à Vaulx-en-Velin, Pauline recycle des savons usagers récoltés dans des hôtels pour les donner aux plus démunis. Un concept unique en France. « Les savons usagers qui viennent des hôtels sont ensuite nettoyés. Ils vont passer entre les mains de chaque travailleur pour pouvoir retirer tous les résidus qui sont autour du savon« , explique Pauline. Une fois nettoyés, les savons passent dans un broyeur avant d’être mélangés. Grâce à une machine, le mélange est ensuite retransformé en savons. Les savons sont ensuite distribués à des associations.

Ce jour-là, c’est la première fois que Les restos du coeur en reçoivent. « Depuis la crise sanitaire, c’est vraiment une demande de tous les centres, on a 26 centres sur le Rhône, d’avoir des produits d’hygiène, savons, dentifrices, brosses à dents« , explique Anne-Marie, bénévole. Pauline a quitté son agence de communication en 2017 pour créer UNISOAP, une association dont elle est salariée et qui fonctionne grâce à des dons. « J’avais besoin de donner plus de sens à mon travail au bout d’un moment. Et voilà, je suis très heureuse aujourd’hui de pouvoir mettre mes compétences au service d’une association qui a des valeurs que je partage« , se réjouit-elle.

Aujourd’hui, elle travaille avec plus de 130 hôtels dans toute la France. En 2 ans, elle a récolté plus de 6 tonnes de savons usagés.