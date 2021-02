Screen Actors Guild Awards 2021 : les nominations cinéma

Da 5 Bloods Frères de sang © 2021 Netflix France Tous droits réservés

Les nominations pour la 27ème édition des Screen Actors Guild Awards, attribués par le très influent syndicat américain des acteurs de cinéma et de télévision, ont été annoncées ce matin par voie d’Instagram par l’actrice Lily Collins (Mank et la série « Emily in Paris ») et l’acteur Daveed Diggs (Hamilton). Un peu plus tôt, les nominations dans la catégorie des Meilleurs ensembles de cascadeurs ont été annoncées par Elizabeth McLaughlin et Jason George. La cérémonie n’aura lieu que dans deux mois, le dimanche 4 avril.

Comme ce fut déjà le cas la veille, lors de l’annonce des nominations aux Golden Globes de la presse étrangère à Hollywood, les productions Netflix se sont largement imposées aux Screen Actors Guild Awards. Elles ont cumulé pas moins de treize citations côté cinéma et dix-sept nominations supplémentaires côté télévision.

Décédé en août dernier, Chadwick Boseman a établi un nouveau record, grâce à ses quatre nominations, exclusivement pour ses prestations dans les catégories réservées aux films de cinéma, respectivement dans Da 5 Bloods Frères de sang et Le Blues de Ma Rainey. Il avait gagné le prix du syndicat en tant que membre du Meilleur ensemble de Black Panther de Ryan Coogler en 2019.

Seuls deux autres acteurs ont également été cités quatre fois la même année, quoique pour un mélange de rôles pour le grand et le petit écran. Jamie Foxx était le premier en 2005 grâce à ses deux nominations pour Ray de Taylor Hackford, une autre pour Collateral de Michael Mann, ainsi que pour le téléfilm « Rédemption Itinéraire d’un chef de gang ». Huit ans plus tard, Maggie Smith avait été nommée à deux reprises pour Indian Palace de John Madden, de même que pour la série « Downton Abbey ».

Aucun lauréat pour le 57ème prix honorifique de la Screen Actors Guild n’a pour l’instant été annoncé.

Meilleure actrice

Amy Adams dans Une ode américaine, sans date de sortie cinéma en France

Viola Davis dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman, sans date de sortie cinéma en France

Frances McDormand dans Nomadland, sortie française le 24 mars

Carey Mulligan dans Promising Young Woman, sans date de sortie en France

Meilleur acteur

Riz Ahmed dans Sound of Metal, sans date de sortie en France

Chadwick Boseman (†) dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Anthony Hopkins dans The Father, sortie française le 7 avril

Gary Oldman dans Mank, sans date de sortie cinéma en France

Steven Yeun dans Minari, sans date de sortie en France

Meilleure actrice dans un second rôle

Maria Bakalova dans Borat Le film d’après, sans date de sortie cinéma en France

Glenn Close dans Une ode américaine, sans date de sortie cinéma en France

Olivia Colman dans The Father, sortie française le 7 avril

Youn Yuh-jung dans Minari, sans date de sortie en France

Helena Zengel dans La Mission, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen dans Les Sept de Chicago, sans date de sortie cinéma en France

Chadwick Boseman (†) dans Da 5 Bloods Frères de sang, sans date de sortie cinéma en France

Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah, sans date de sortie en France

Jared Leto dans Une affaire de détails, sans date de sortie en France

Leslie Odom Jr. dans One Night in Miami, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur ensemble

Le Blues de Ma Rainey de George C. Wolfe, sans date de sortie cinéma en France

(Chadwick Boseman, Jonny Coyne, Viola Davis, Colman Domingo, Michael Potts et Glynn Turman)

Da 5 Bloods Frères de sang de Spike Lee, sans date de sortie cinéma en France

(Chadwick Boseman, Paul Walter Hauser, Nguyen Ngoc Lam, Le Y Lan, Norm Lewis, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Van Veronica Ngo, Johnny Tri Nguyen, Jasper Paakkonen, Clarke Peters, Sandy Huong Pham, Jean Reno, Melanie Thierry et Isiah Whitlock Jr.)

Minari de Lee Isaac Chung, sans date de sortie en France

(Noel Kate Cho, Yeri Han, Scott Haze, Alan Kim, Will Patton, Steven Yeun et Youn Yuh-jung)

One Night in Miami de Regina King, sans date de sortie cinéma en France

(Kingsley Ben-Adir, Beau Bridges, Lawrence Gilliard Jr., Eli Goree, Aldis Hodge, Michael Imperioli, Joaquina Kalukango, Leslie Odom Jr., Lance Reddick et Nicolette Robinson)

Les Sept de Chicago de Aaron Sorkin, sans date de sortie cinéma en France

(Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Mark Rylance, Alex Sharp et Jeremy Strong)

Meilleur ensemble de cascadeurs

Da 5 Bloods Frères de sang de Spike Lee, sans date de sortie cinéma en France

La Mission de Paul Greengrass, sans date de sortie cinéma en France

Mulan de Niki Caro, sans date de sortie cinéma en France

Les Sept de Chicago de Aaron Sorkin, sans date de sortie cinéma en France

Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, sans date de sortie en France