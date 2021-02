« Télétravailler partout où c’est possible devient impératif » pour lutter contre le Covid-19, a déclaré Jean Castex ce jeudi 4 février lors d’une conférence de presse où il a exclu à ce stade un nouveau confinement, regrettant que depuis la fin de l’année le recours au télétravail se soit réduit.

« Il y a encore trop d’entreprises où le télétravail serait possible mais n’existe pas du tout ou à des niveaux très faibles », a déploré le Premier ministre, en invitant les administrations publiques à « montrer l’exemple ».

Pourquoi la consigne du « télétravail obligatoire » est si ambiguë… et (donc) si peu respectée

Le recours au télétravail « s’érode progressivement depuis fin novembre », a souligné la ministre du Travail Elisabeth Borne. Plus d’un tiers des actifs pouvant télétravailler facilement travaillent exclusivement en présentiel, selon le gouvernement.

Mi-janvier, 30 % des actifs télétravaillaient à temps complet (64 % partiellement), contre 45 % début novembre (70 % partiellement).

Or, les risques de contamination « sont diminués de 20 % » avec un télétravail à temps partiel et « de 30 % » avec un télétravail à temps complet, a fait valoir Elisabeth Borne.

Du relâchement dans certains secteurs

La ministre a demandé « à chaque entreprise de se mobiliser sans délai » sur « deux priorités » : « réduire la part des salariés qui ne télétravaillent pas du tout » et faire que ceux « qui télétravaillent aujourd’hui un, deux ou trois jours par semaine, fassent au moins un jour de télétravail de plus ».

Elisabeth Borne a précisé qu’elle allait réunir « en début de semaine prochaine » les branches professionnelles où le télétravail a fait l’objet d’un « relâchement plus prononcé ».

83 % des cadres du privé veulent que le télétravail soit pérennisé après le Covid

Dans le secteur édition, audiovisuel et diffusion, le recours au télétravail a reculé de 10 points entre novembre et décembre, suivi par les banques et assurances (-8 points), les avocats et architectes (-7 points), l’informatique (-6 points) et l’immobilier (-4 points).

Pour les actifs qui télétravaillent à 100 %, les salariés en situation « d’isolement » sont autorisés à revenir travailler en présentiel un jour par semaine, « mais cela doit rester une soupape en cas de nécessité », a fait valoir Elisabeth Borne.