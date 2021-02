« Mon combat, c’est la revalorisation de la France »

Dans votre livre « l’Engagement » (Grasset), vous prédisez, après la pandémie, « une accélération des choix politiques en faveur de la démondialisation ». « Les peuples ont commencé et vont continuer de plus belle à nommer aujourd’hui des dirigeants capables de rétrécir le monde », écrivez-vous. L’heure d’Arnaud Montebourg est-elle venue ?

C’est une tendance profonde : il y a une prise de conscience de la finitude des ressources, donc de la nécessiter de maîtriser ce qu’on produit, ce qui suppose une proximité géographique entre le lieu de production et de consommation. C’est ce que j’appelle le rétrécissement écologique du monde. Il a commencé avec la crise de 2008. Et cette pandémie nous a montré que la France, cinquième puissance du monde, manquait de masques, de respirateurs, de paracétamol, de vaccins… Pour moi, ce n’est pas une surprise : en 2016, mon successeur au ministère de l’Economie [Emmanuel Macron, NDLR] avait reçu une note indiquant qu’on était en rupture de stocks sur 400 médicaments stratégiques, qu’il fallait recréer une filière pharmaceutique nationale mais il n’en a rien fait… Notre appareil industriel n’est plus en mesure de répondre. Nous sommes dans la main des autres puissances économiques et nous avons perdu, dans cette dépendance, beaucoup de notre liberté. La question de l’indépendance est devenue centrale. C’est l’enjeu du « made in France » pour lequel je me bats depuis des années.

Et que vous entendez porter à la prochaine présidentielle…

Je constat