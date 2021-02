les nouvelles annonces de Castex

« La situation ne justifie pas à ce jour » un nouveau confinement, a indiqué ce jeudi 4 février Jean Castex, tout en affirmant que l’exécutif n’hésiterait « pas à prendre (ses) responsabilités » en cas de « dégradation forte et rapide » des indicateurs sanitaires en raison de l’épidémie de Covid-19.

Mais Jean Castex l’assure : « Un nouveau confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour : notre niveau d’incidence est certes élevé, mais il reste encore très inférieur à ce qu’il était en octobre dernier. »

« Les écoles doivent rester ouvertes sauf en cas de confinement strict »

« J’en appelle à la mobilisation des Françaises et des Français : nous devons tenir ensemble, nous devons agir ensemble, plus que jamais (…) nous devons nous battre pied à pied », poursuit le chef du gouvernement.

Télétravail « impératif »

« Télétravailler partout où c’est possible devient impératif » pour lutter contre le Covid-19, a déclaré également Jean Castex, regrettant que depuis la fin de l’année le recours au télétravail se soit réduit.

« Il y a encore trop d’entreprises où le télétravail serait possible mais n’existe pas du tout ou à des niveaux très faibles », a déploré le Premier ministre, en invitant les administrations publiques à « montrer l’exemple ».

1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour les vaccins

Quelque 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour des premières injections de vaccins contre le Covid-19 seront ouverts « dans les prochains jours », a aussi annoncé Jean Castex.

Au cours d’une conférence de presse, le Premier ministre a affirmé que « l’objectif de quatre millions de personnes ayant reçu leur première injection » sera atteint « d’ici la fin du mois de février ».

L’accélération du rythme de vaccination va être rendue possible par l’arrivée du vaccin d’AstraZeneca, qui sera utilisé à partir de samedi, a-t-il précisé.

« La campagne de vaccination suit désormais un rythme soutenu : nous avons hier vacciné plus de 100 000 personnes, dont près de 70 000 en première injection », a déclaré Jean Castex.

Mais « je mesure parfaitement l’angoisse de toutes ces personnes âgées de plus de 75 ans qui n’ont pas encore obtenu un rendez-vous, de leur famille qui les aident dans leurs démarches, ou qui attendent impatiemment et parfois avec anxiété qu’on les appelle et qu’on leur donne des réponses », a-t-il ajouté.

Vacciner les plus de 65 ans d’ici fin mai

Sur les 1,7 million de rendez-vous supplémentaires annoncés, 500 000 seront ouverts à partir de vendredi pour être réalisés fin février, puis 1,2 million « dès le milieu de la semaine prochaine » pour le mois de mars.

Ils seront suivis encore « d’au moins 500 000 rendez-vous supplémentaires sur le mois de mars que nous ouvrirons progressivement d’ici là », a précisé le chef du gouvernement.

Le ministère de la Santé n’a pu être joint par l’AFP pour préciser si les 500 000 rendez-vous devant ouvrir vendredi étaient les mêmes que ceux dont il avait décalé la semaine dernière l’ouverture, ou de nouveaux créneaux.

« Nous gardons pour objectif de proposer la vaccination à toutes les personnes de plus de 65 ans d’ici le mois de mai et d’avoir couvert tous les Français adultes d’ici la fin de l’été », a ajouté Jean Castex, confirmant l’objectif fixé mardi soir sur TF1 par Emmanuel Macron.

Il a indiqué que la première livraison de vaccins Astrazeneca « sera affectée aux établissements de santé, pour protéger les professionnels de santé, hospitaliers et de ville ».

Prudence pour les vacances

Jean Castex a invité ce jeudi les Français qui prendront des vacances d’hiver à « la plus grande prudence » afin d’éviter les contagions, alors que ces congés débutent vendredi soir pour une partie du pays.

« Nous avons choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions » mais « nous devons éviter tout relâchement » des gestes barrières, « comme vous l’avez fait à l’occasion des fêtes de fin d’année », a demandé le Premier ministre lors d’un point de presse avec plusieurs ministres.

La circulation du virus ne faiblit pas

Alors que le variant britannique avait été mesuré à 3,3 % parmi tous les cas positifs les 7 et 8 janvier, il se situait à près de 14 % en France au 27 janvier, a indiqué à l’AFP le virologue Bruno Lina, chargé de cette enquête.

Avec 23 000 et 26 000 nouveaux cas comptabilisés mardi et mercredi, la circulation du virus SARS-CoV-2 ne faiblit toujours pas en France et la situation reste tendue dans les hôpitaux, où sont accueillis près de 28 000 patients touchés par le Covid-19, un niveau proche des pics des vagues de l’automne et du printemps (33 000 et 32 000).

Parmi eux, plus de 3 200 malades sont soignés dans les services de réanimation, un niveau inférieur aux deux précédents pics (4 900 à l’automne, 7 000 au printemps), mais certaines régions, comme la Provence-Alpes-Côte d’Azur, sont proches de la saturation.

L’exécutif a renoncé en fin de semaine dernière à imposer un troisième confinement, mais il a renforcé les mesures qui s’ajoutent au couvre-feu à 18 heures en vigueur depuis bientôt trois semaines, avec un durcissement des contrôles aux frontières notamment et la fermeture des grandes surfaces commerciales (plus de 20 000 mètres carrés). De plus, les bars, restaurants et lieux culturels sont toujours fermés depuis la fin du mois d’octobre.