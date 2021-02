Les champions entrent dans l'arène

Ulsan Hyundai-Tigres UANL en lever de rideau de Qatar 2020

La deuxième affiche du jour oppose Al Duhail et Al Ahly

Le Bayern Munich et Palmeiras entament la compétition en demi-finale

La fièvre monte à Doha. La capitale du Qatar accueille la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020™, qui réunit cette année le Bayern Munich, champion d’Europe, Al Ahly SC, champion d’Afrique, Ulsan Hyundai, champion d’Asie, Tigres UANL, champion de la CONCACAF, Palmeiras, champion d’Amérique du Sud, et Al Duhail, champion du Qatar et hôte de la compétition.

Le tournoi débute par un duel entre Ulsan Hyundai et Tigres UANL, ce 4 février Les Sud-Coréens seront en terrain connu. Ils gardent un excellent souvenir de Doha, où ils ont gagné la finale de la Ligue des champions de l’AFC aux dépens de Persépolis. De son côté, Tigres UANL s’est enfin emparé du titre continental, sous la houlette de Ricardo Ferretti, après trois échecs en finale.

La deuxième rencontre au programme de la journée met aux prises deux équipes arabes : Al Ahly (Égypte) et Al Duhail (Qatar). Al Ahly a retrouvé le trône continental au terme d’une finale spectaculaire face à Zamalek, son grand rival. Entraîné par le Français Sabri Lamouchi, Al Duhail a, quant à lui, gagné le championnat du Qatar l’an dernier.

Le Bayern Munich et Palmeiras entrerontt en lice en demi-finale. La formation allemande affrontera le vainqueur du duel Al Ahly-Al Duhail, tandis que le Géant vert rencontrera le gagnant du match Ulsan Hyundai-Tigres UANL. Les Bavarois se sont qualifiés après avoir remporté la Ligue des champions de l’UEFA, aux dépens du Paris Saint-Germain en finale. Victorieux de la Copa Libertadores, Palmeiras a décroché sa place au Qatar après s’être imposé en finale sur ses compatriotes de Santos.

Les matches

Tigres UANL – Ulsan Hyundai

Jeudi 4 février, 17h00 heure locale (Stade Ahmad ben Ali)

Al Duhail – Al Ahly

Jeudi 4 février, 20h30 heure locale (Stade Education City)

Entendu…

« Tous les joueurs ont le même but : aller le plus loin possible. Mais nous voulons d’abord gagner le prochain match. Ce n’est qu’alors que nous penserons à l’objectif général » – Won, joueur de Ulsan Hyundai

« Nous affronterons toutes les équipes avec une mentalité solide et sans sous-estimer nos adversaires. Plus nous avancerons, plus les choses se compliqueront, mais nous poursuivrons notre route avec respect et sans crainte » – Ricardo Ferretti, entraîneur de Tigres UANL

« Cette rencontre nous permettra de mesurer notre niveau dans le tournoi. J’ai toute confiance dans mon staff technique et dans mes joueurs. Nous tenterons de faire belle figure, mais ce ne sera pas facile » – Sabri Lamouchi, entraîneur d’Al Duhail

« Nous sommes très concentrés. Nous avons regardé des matches d’Al Duhail pour analyser l’équipe et connaître ses meilleurs éléments. Nous espérons être à la hauteur de l’histoire d’Al Ahly et accéder au tour suivant » – Kahraba, joueur d’Al Ahly

La stat

6 – Al Ahly aborde sa sixième Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™. C’est la deuxième équipe affichant le plus de participations à l’épreuve, derrière Auckland City.









