Analyse du taux de mortalité en Belgique

Avec 21.173 morts déclarés du covid, la Belgique est sur la 3ème marche du podium au nombre de morts covid par habitant, derrière Gibraltar & San Marin. [1] On peut dès lors s'attendre à une surmortalité importante en Belgique. Cet article a pour but d'analyser la mortalité, toutes causes confondues, en se basant sur les données officielles disponibles sur le site https://statbel.fgov.be/fr Nous allons diviser le nombre de mort annuel par la population au 1er janvier de la (…)

–

Santé







Source link