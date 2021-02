Quand la hausse de 15 % de la dotation des députés suscite la polémique

La hausse de 15 % de la dotation matérielle accordée aux députés provoque quelques remous : l’intersyndicale des collaborateurs parlementaires a dit ce mercredi 3 février son « incompréhension », tandis que le patron des députés LREM Christophe Castaner défendait les économies générales faites par l’Assemblée nationale.

« On a une paie de rien du tout » : le long combat des femmes de ménage de l’Assemblée nationale

Les questeurs de l’institution – trois députés dont un d’opposition – ont choisi d’augmenter cette enveloppe annuelle, passée de 18 950 à près de 21 800 euros. Christophe Castaner s’est dit « solidaire de cette décision » : « vous avez une cinquantaine de députés qui, du fait du confinement, ont multiplié les envois (postaux) pour garder le lien avec leurs circonscriptions » et « ont dépassé cette enveloppe », a-t-il expliqué sur BFMTV-RMC.

Ce n’est pas une augmentation du « salaire des députés », a-t-il souligné.

« L’humain doit passer avant le matériel »

Le premier questeur Florian Bachelier (LREM) a aussi souligné dans un document de synthèse que « la crise pandémique a engendré une forte diminution des déplacements et des réunions publiques » et « nous avons fait le choix, pour maintenir et renforcer le lien entre les élus et les citoyens, d’organiser au mieux le télétravail des équipes et d’augmenter le nombre de correspondances papier ou numérique à destination de nos compatriotes ».

Les députés augmentent leur indemnité de logement de 33 %

Mais pour l’intersyndicale des collaborateurs (CFE-CGC, CFTC, CGT, CFDT, SNCP-FO, Solidaires et Unsa), « l’humain doit passer avant le matériel ».

« 54 millions d’euros » d’économies

Cette décision « contredit totalement les arguments d’économies budgétaires invoquées lors des négociations collectives afin d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs et des collaboratrices parlementaires », relève-t-elle dans un communiqué. Des négociations sur la reprise en compte de l’ancienneté des collaborateurs sont en cours.

Pour sa part, Christophe Castaner a mis en avant « un autre chiffre », celui des « 54 millions d’euros » d’« économies qu’ont fait les députés sous l’autorité de Richard Ferrand [le président de l’Assemblée] depuis le début de la mandature ».

Castaner contre Faure, ou « l’histoire d’une amitié qui finit mal »

Ces économies sont notamment permises par l’alignement sur le droit commun du régime de retraite des députés et du régime d’allocation-chômage, et la suppression de la prise en charge de frais d’obsèques, a-t-il cité.