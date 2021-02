Logistique : l’univers impitoyable des entrepôts

Les entrepôts géants sont au cœur du système d’approvisionnement de nos marchandises. Ces immenses bâtiments, construits parfois en plein champ, sont les royaumes de la logistique, plateformes indispensables à l’économie, et souvent employeurs importants dans des régions en crise. Depuis 2015, la France a l’ambition de devenir le centre logistique de l’Europe.

Mais que se passe-t-il à l’intérieur, pour ceux qui y travaillent ? Pierre, un journaliste, s’est fait embaucher comme manutentionnaire, muni d’une caméra et d’un micro cachés sous ses vêtements. Certains salariés dénoncent le poids des charges à transporter, la pression du résultat, les cadences, des blessures et des accidents. Beaucoup craquent au bout de quelques semaines. Après sa première journée, Pierre a soulevé des centaines de kilos de marchandises et a une tendinite au poignet,ce qui compromet ses chances d’avoir une nouvelle mission d’intérim. Il se dit « lessivé : à aucun moment, le rythme n’a baissé pendant sept heures« . Pour inciter à travailler plus, l’entreprise a mis en place des primes.

Extrait du reportage diffusé dans « Envoyé spécial« sur France 2 le 28 janvier