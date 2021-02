le sondage qui montre que la gauche a encore une chance

A quinze mois du scrutin, « l’Obs » et France Info ont fait réaliser une enquête d’opinion par l’institut Ipsos-Sopra Steria pour évaluer la présidentialité des candidats potentiels de la gauche et les intentions de vote des Français. Première en son genre, cette étude confirme que la dispersion des candidatures à gauche obère toute chance de qualification au second tour. Mais démontre qu’une candidature unique soutenue par le PS et les écologistes pourrait rassembler plus de 16% des suffrages. « Ce niveau est appréciable. Avec une bonne dynamique de campagne la qualification au second tour devient envisageable », commente Brice Teinturier, directeur général délégué d’Ipsos.

Mais qui de Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg, Yannick Jadot, Eric Piolle ou François Hollande pourrait déjouer le pronostic d’une réédition du duel Macron-Le Pen ? Pour le déterminer, L’Obs a retenu sept hypothèses. De la multiplication fratricide des prétendants à l’émergence d’une candidature d’union soutenue par le PS et Europe-Ecologie-les Verts : les scénarios varient en fonction de la situation politique du moment. Dans toutes les configurations, la candidature déclarée de Jean-Luc Mélenchon a été maintenue… et les résultats sont édifiants. Ils prouvent que la survie de la gauche dans cette élection caractérisée par une droitisation de l’électorat dépendra plus que jamais de sa capacité à s’unir. Une évidence ? Encore fallait-il la vérifier. Et l’examen détaillé des réponses de not