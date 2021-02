La France consomme bien plus d’eau qu’elle n’en prélève sur son territoire

Ce sont des chiffres précieux que vient de publier le ministère de la Transition écologique et l’Office français de la biodiversité dans leur bilan annuel sur l’eau et les milieux aquatiques. On y apprend ainsi que chaque Français consomme en moyenne 146 litres d’eau potable par jour et, qu’en période estivale, sur les trois quarts du territoire métropolitain, l’agriculture utilise 50 % des volumes d’eau consommée. Mais c’est une autre donnée qui retient le plus l’attention : la France consomme plus d’eau qu’elle n’en prélève sur son territoire. Comment ce phénomène peut-il être possible ?

« Cela signifie qu’il est consommé plus d’eau à l’étranger pour les biens et les services importés en France (fruits et légumes consommés ou transformés en France, produits textiles, etc) qu’il n’en est consommé en France pour produire les biens et services exportés de France (maïs irrigué, produits de l’industrie alimentaire ou chimique, etc) », décryptent les auteurs du rapport. Sans surprise, la France n’est pas cas isolé. Cette situation se vérifie dans la majorité des pays riches, essentiellement européens.

« La notion d’empreinte eau peut renvoyer à celle de l’empreinte carbone. En ce sens, on sait que plus l’empreinte carbone est élevée, plus c’est « mauvais » pour la planète », décrypte Jean-Louis Pasquier, chargé d’études statistiques au ministère de l’Ecologie et coauteur de l’étude. « Dans le cas de l’empreinte eau, la problématique est circonscrite de manière géographique et saisonnière. Si les biens et services consommés (y compris les importés) sont produits dans une région et à une saison où l’eau est très abondante, cela n’est pas forcément un problème. Tout dépend donc de l’origine des biens », avance-t-il.