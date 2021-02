Golden Globes 2021 : les nominations cinéma

The Father © 2020 Sean Gleason / Trademark Films / F Comme Film / Les Films du Cru / UGC Distribution

Avec l’annonce ce matin des nominations pour la 78ème édition des Golden Globes, l’association de la presse étrangère à Hollywood a clairement basculé dans le camp du virtuel. Non seulement, les noms des heureux élus ont été communiqués sous forme de visioconférence par les actrices Sarah Jessica Parker (quatre Golden Globes pour la série « Sex and the City ») et Taraji P. Henson (Golden Globe en 2016 pour la série « Empire »). En plus, la cérémonie du dimanche 28 février aura de même lieu sous une forme inédite.

Les deux maîtresses de cérémonie Tina Fey et Amy Poehler se partageront la tâche depuis les deux extrémités du continent américain, avec Fey en direct à New York et Poehler à Beverly Hills. Les nommés joindront cette soirée à distance depuis diverses locations à travers le monde, c’est-à-dire – si l’on peut se référer au mode opératoire des grandes cérémonies de ces derniers mois plus ou moins confinés – depuis chez eux.

Comme déjà annoncé la semaine dernière, les prix honorifiques iront cette année respectivement à l’actrice et activiste Jane Fonda (* 1937) pour le prix Cecil B. DeMille, ainsi qu’au vétéran de la télévision américaine Norman Lear (* 1922), le créateur de la série mythique des années ’70 « All in the Family », pour le troisième prix Carol Burnett, dédié aux carrières exceptionnelles sur le petit écran.

Meilleur Film (Drame)

The Father de Florian Zeller, sortie française le 7 avril

Mank de David Fincher, sans date de sortie cinéma en France

Nomadland de Chloé Zhao, sortie française le 24 mars

Promising Young Woman de Emerald Fennell, sans date de sortie en France

Les Sept de Chicago de Aaron Sorkin, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Film (Comédie ou comédie musicale)

Borat Le film d’après de Jason Woliner, sans date de sortie cinéma en France

Hamilton de Thomas Kail, sans date de sortie cinéma en France

Music de Sia, sans date de sortie en France

Palm Springs de Max Barbakow, sans date de sortie cinéma en France

The Prom de Ryan Murphy, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur réalisateur

Emerald Fennell pour Promising Young Woman, sans date de sortie en France

David Fincher pour Mank, sans date de sortie cinéma en France

Regina King pour One Night in Miami, sans date de sortie cinéma en France

Aaron Sorkin pour Les Sept de Chicago, sans date de sortie cinéma en France

Chloé Zhao pour Nomadland, sortie française le 24 mars

Meilleure actrice (Drame)

Viola Davis dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Andra Day dans Billie Holiday Une affaire d’état, sortie française le 21 avril

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman, sans date de sortie cinéma en France

Frances McDormand dans Nomadland, sortie française le 24 mars

Carey Mulligan dans Promising Young Woman, sans date de sortie en France

Meilleure actrice (Comédie ou comédie musicale)

Maria Bakalova dans Borat Le film d’après, sans date de sortie cinéma en France

Kate Hudson dans Music, sans date de sortie en France

Michelle Pfeiffer dans French Exit, sans date de sortie en France

Rosamund Pike dans I Care a Lot, sans date de sortie cinéma en France

Anya Taylor-Joy dans Emma, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur acteur (Drame)

Riz Ahmed dans Sound of Metal, sans date de sortie en France

Chadwick Boseman (†) dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Anthony Hopkins dans The Father, sortie française le 7 avril

Gary Oldman dans Mank, sans date de sortie cinéma en France

Tahar Rahim dans Désigné coupable, sortie française le 7 avril

Meilleur acteur (Comédie ou comédie musicale)

Sacha Baron Cohen dans Borat Le film d’après, sans date de sortie cinéma en France

James Corden dans The Prom, sans date de sortie cinéma en France

Lin-Manuel Miranda dans Hamilton, sans date de sortie cinéma en France

Dev Patel dans L’Histoire personnelle de David Copperfield, sans date de sortie cinéma en France

Andy Samberg dans Palm Springs, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure actrice dans un second rôle

Glenn Close dans Une ode américaine, sans date de sortie cinéma en France

Olivia Colman dans The Father, sortie française le 7 avril

Jodie Foster dans Désigné coupable, sortie française le 7 avril

Amanda Seyfried dans Mank, sans date de sortie cinéma en France

Helena Zengel dans La Mission, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen dans Les Sept de Chicago, sans date de sortie cinéma en France

Daniel Kaluuya dans Judas and the Black Messiah, sans date de sortie en France

Jared Leto dans Une affaire de détails, sans date de sortie en France

Bill Murray dans On the Rocks, sans date de sortie cinéma en France

Leslie Odom Jr. dans One Night in Miami, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur scénario

The Father par Florian Zeller et Christopher Hampton, sortie française le 7 avril

Mank par Jack Fincher, sans date de sortie cinéma en France

Nomadland par Chloé Zhao, sortie française le 24 mars

Promising Young Woman par Emerald Fennell, sans date de sortie en France

Les Sept de Chicago par Aaron Sorkin, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Film étranger

Deux (France) de Filippo Meneghetti

Drunk (Danemark) de Thomas Vinterberg

La Llorona (Guatemala) de Jayro Bustamante

Minari (États-Unis) de Lee Isaac Chung, sans date de sortie en France

La Vie devant soi (Italie) de Edoardo Ponti, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Film d’animation

Les Croods 2 Une nouvelle ère de Joel Crawford, sortie française le 7 avril

En avant de Dan Scanlon

Le Peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart, sans date de sortie en France

Soul de Pete Docter, sans date de sortie cinéma en France

Voyage vers la lune de Glen Keane et John Kahrs, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure musique

Mank, sans date de sortie cinéma en France – Trent Reznor et Atticus Ross

La Mission, sans date de sortie cinéma en France – James Newton Howard

Minuit dans l’univers, sans date de sortie cinéma en France – Alexandre Desplat

Soul, sans date de sortie cinéma en France – Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste

Tenet – Ludwig Göransson

Meilleure chanson

« Fight for you » de Judas and the Black Messiah, sans date de sortie en France – H.E.R., Dernst Emile II et Tiara Thomas

« Hear my voice » de Les Sept de Chicago, sans date de sortie cinéma en France – Daniel Pemberton et Celeste Waite

« Io si (Seen) » de La Vie devant soi, sans date de sortie cinéma en France – Diane Warren, Laura Pausini et Niccolo Agliardi

« Speak now » de One Night in Miami, sans date de sortie cinéma en France – Leslie Odom Jr. et Sam Ashworth

« Tigress & Tweed » de Billie Holiday Une affaire d’état, sortie française le 21 avril – Andra Day et Raphael Saadiq