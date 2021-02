comment fonctionne le nouveau dispositif lancé par Emmanuel Macron ?

Les Français qui souhaitent se reconvertir vont pouvoir s’appuyer sur le nouveau dispositif lancé par Emmanuel Macron lundi 1er février. Le point majeur réside dans les transitions collectives. « Le principe : aider un salarié dont le poste est menacé à basculer sur un nouveau métier qui recrute dans le même bassin d’emplois, sans passer par la case licenciement« , explique le journaliste France Télévisions David Boéri, sur le plateau du 19/20, mercredi 3 février.

Ce dispositif doit permettre de répondre à un véritable paradoxe de la crise économique liée au Covid-19. En effet, « dans une même zone géographique, vous pouvez avoir une entreprise industrielle en difficulté alors que d’autres, dans le secteur de la logistique, de l’informatique ou de la santé, n’arrivent pas à recruter. Là, il devient possible d’organiser les reconversions« , ajoute le journaliste. Il faut donc identifier les postes en difficulté, les futurs recrutements possibles et la formation nécessaire. Par ailleurs, l’employé garde son salaire et son contrat de travail durant toute sa formation.

Le

Les autres sujets du