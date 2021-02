« A quoi ça sert d’avoir été élu avec l’image du jeune cadre dynamique qui allait tout réformer si c’est pour compter les vieux qui clamsent dans les maisons de retraite et gérer une pénurie de vaccins ? Vous allez vous sortir les doigts du c.. et me changer cette image de merde rapidement. Les présidentielles, c’est demain, et ce n’est pas en visitant les hôpitaux et les morgues que je vais récolter des voix ! ». L’homme à qui s’adressait cette (…)

–

Politique







Source link