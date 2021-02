Vaccin contre le Covid-19 : quel rôle joue l’Union européenne ?

Actualité

Face à la pandémie de coronavirus qui frappe le continent, l’Union européenne a d’abord engagé des moyens financiers conséquents dans la recherche d’un vaccin. Elle pose désormais le cadre juridique et scientifique de son usage, tout en jouant un rôle de coordination dans l’approvisionnement en doses de vaccins des Etats membres.

L’Union européenne joue un rôle financier, juridique et scientifique majeur dans la recherche du vaccin et dans sa diffusion parmi les populations du continent – Crédits : lechatnoir / iStock

La Commission européenne a engagé 2,15 milliards d’euros sur son instrument d’aide d’urgence pour financer six groupes de laboratoires privés les plus avancés dans leurs recherches et précommander 2,275 milliards de doses, partagées entre Etats membres.

Elle a rendu un avis favorable pour la mise sur le marché conditionnelle de trois vaccins, permettant aux Etats membres d’entamer leurs campagnes le 27 décembre dernier, avec des résultats contrastés jusqu’ici.

La priorité de la Commission reste la santé des citoyens européens, mais elle veut aussi assurer un accès mondial au vaccin. Elle a d’ailleurs garanti le dispositif COVAX, mis en place par l’OMS, destiné à favoriser la vaccination dans les pays pauvres, à hauteur de 500 millions d’euros.

Avec plus de 450 000 morts du coronavirus, l’Union européenne a payé un lourd tribut à la pandémie qui touche la planète. Face à la crise, l’Union a soutenu les Etats sur le plan sanitaire d’abord (coordination des équipements médicaux…), puis sur le plan économique (assouplissement des règles de déficit…) et social (aide à l’indemnisation du chômage partiel…). Jusqu’au plan de relance inédit adopté par les dirigeants européens en juillet 2020.

Comment l’Union européenne s’est-elle investie ?

Parmi ces mesures, la recherche d’un vaccin engage aujourd’hui d’importants financements, progressivement mobilisés à mesure que la Commission européenne s’est investie sur ce sujet. Entre janvier et mars 2020, l’exécutif européen a d’abord engagé des fonds prélevés sur son programme de recherche « Horizon 2020 » allant de 10 à 140 millions d’euros. Avant de présenter une stratégie plus globale de recherche du vaccin le 16 juin.

Cette dernière est plus ambitieuse puisqu’elle mobilise 2,15 milliards d’euros prélevés sur l’enveloppe budgétaire de l’instrument d’aide d’urgence européen. Débloqués au cours de l’été 2020, ces fonds devaient donner les moyens aux laboratoires privés de trouver un vaccin d’ici 12 à 18 mois, quand ce type de recherche prend généralement une dizaine d’années. Cet objectif ambitieux fixé par la Commission européenne a même été dépassé, puisque Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca ont mis entre 6 et 7 mois à présenter leurs candidats vaccins, mis sur le marché européen entre fin décembre et fin janvier (voir plus bas).

Sur quels principes repose la stratégie européenne ?

Sur une approche multilatérale et coopérative

A l’inverse des Etats-Unis, la Commission européenne privilégie une approche multilatérale et coopérative, selon laquelle les pays les plus riches et les plus avancés en matière de recherche et d’innovation ont la responsabilité de trouver très rapidement un vaccin non seulement pour protéger leurs populations, mais aussi pour permettre aux ressortissants de pays moins développés d’en profiter à terme. Une approche bien résumée par la présidente de l’exécutif européen Ursula von der Leyen : « L’Union européenne ne sera à l’abri que si le reste du monde est à l’abri« .

C’est pourquoi la Commission européenne a organisé une conférence des donateurs au niveau mondial. L’initiative, parfois surnommée « Covidthon », a permis de réunir plus de 15 milliards d’euros de la part des Etats et des grandes fortunes de la planète. Cet argent sera utilisé pour garantir un accès universel à la vaccination, et notamment au continent africain. Dans ce cadre, la Commission européenne a également fait une promesse de dons de 500 millions d’euros au mécanisme COVAX, destiné à garantir un accès égal aux vaccins dans le monde sous l’égide de l’OMS et à commercialiser 2 milliards de doses de vaccin dans les pays les plus déshérités à trois dollars l’unité.

Sur le financement de la recherche privée

L’autre trait caractéristique de la stratégie européenne, c’est le financement de la recherche privée. L’Union se place avant tout comme mécène et financeur des projets initiés par des laboratoires privés. Une stratégie qui repose sur le principe du contrat d’achat anticipé (CAA). De l’argent frais est mis à disposition de laboratoires dont les programmes de recherche sont jugés assez crédibles et avancés pour s’engager financièrement auprès d’eux. En contrepartie de cet investissement, les laboratoires s’engagent de leur côté à fournir en priorité les doses de vaccin produites aux pays européens. Cela signifie néanmoins que si l’une ou l’autre des recherches financées venait à ne pas aboutir ou si le vaccin trouvé n’était pas autorisé à être mis sur le marché, les fonds investis seraient perdus.

Si la Commission européenne finance la recherche, ce sont donc bien les Etats membres qui devront acheter les doses une fois la production des vaccins engagée. De même, l’exécutif européen ne décide pas seul des laboratoires avec lesquels engager des discussions. Il préside un comité de pilotage au sein duquel siègent des représentants des Etats membres, qui ont pour mission de conseiller la Commission européenne au cours des négociations.

Combien de doses l’Union européenne a-t-elle précommandé ?

Ces derniers mois, des contrats ont donc été signés avec six laboratoires ou groupes pharmaceutiques, pour un total de 2,275 milliard de doses potentielles. En voici le détail :

27 août : contrat avec AstraZeneca (dont le candidat vaccin est efficace à 70 %) pour 300 millions de doses (plus 100 millions de doses supplémentaires si besoin).

(dont le candidat vaccin est efficace à 70 %) pour si besoin). 18 septembre : deuxième contrat avec Sanofi-GlaxoSmithKline (GSK) pour 300 millions de doses .

pour . 8 octobre : contrat avec Janssen Pharmaceutica , la filiale belge du laboratoire américain Johnson & Johnson pour 200 millions de doses , avec une éventuelle deuxième livraison de 200 millions de doses supplémentaires.

, la filiale belge du laboratoire américain Johnson & Johnson pour , avec une éventuelle deuxième livraison de de doses supplémentaires. 11 novembre : nouveau contrat avec Pfizer/BioNTech (candidat vaccin efficace à 90 %) pour 200 millions de doses plus 100 millions en option . Le 8 janvier, pour assurer l’approvisionnement des Etats membres, la Commission européenne leur a à nouveau précommandé 200 millions de doses, plus 100 millions optionnelles .

(candidat vaccin efficace à 90 %) pour plus . Le 8 janvier, pour assurer l’approvisionnement des Etats membres, la Commission européenne leur a à nouveau précommandé . 17 novembre : contrat avec le laboratoire allemand CureVac pour 235 millions de doses et jusqu’à 180 millions de doses additionnelles si besoin.

pour et jusqu’à additionnelles si besoin. 25 novembre : contrat avec l’Américain Moderna (dont les tests cliniques indiquent une efficacité à 94,5 %) pour 160 millions de doses.

Le 17 décembre, la Commission européenne a également conclu des discussions préliminaires avec Novavax, sans qu’un contrat ne soit pour l’instant signé. Elles portent sur un stock de 100 millions de doses, plus 100 millions supplémentaires. Le 12 janvier, l’exécutif européen a annoncé que des négociations étaient aussi en cours avec le laboratoire franco-autrichien Valneva, pour un stock de 30 millions de doses, plus 30 millions supplémentaires en option.

Chaque Etat membre a ainsi droit à une part du stock constitué par la Commission européenne proportionnelle à sa population. Pour la France, elle devrait se situer autour de 15 %, soit 341 millions de doses au total environ. La plupart des traitements vaccinaux à l’étude se réalisant en deux injections, cela permettrait à l’Etat français de pouvoir assurer la vaccination d’au moins 170 millions de personnes, soit plus de 2,5 fois la population française. Un constat qui s’explique par la stratégie prônée par la Commission européenne, laquelle a préféré multiplier les contrats, ne pouvant prévoir quel vaccin serait autorisé sur le marché, ni lequel démontrerait la plus grande efficacité.

Suivant cette même logique, les pays de l’UE ne sont pas tenus d’acheter la totalité du stock pré-réservé par la Commission européenne. Ils sont libres de fixer la quantité de vaccins dont ils ont besoin, qu’ils peuvent donc acheter au prix fixe défini dans le contrat cadre signé entre l’exécutif européen et les laboratoires. Cela signifie également qu’une fois le premier tour de distribution effectué sur critère démographique, si des doses de vaccin restent à disposition, les Etats membres sont libres d’acheter des stocks supplémentaires.

Quel est le prix de ces vaccins ?

Alors que le prix des doses de chaque vaccin demeurait un secret jalousement gardé par la Commission, la ministre belge chargée du Budget Eva de Bleeker a publié par erreur les tarifs négociés auprès de chaque laboratoire. Le prix à l’unité varie de 1 à 8 selon les vaccins. De fortes disparités qui s’expliquent notamment par les conditions de conservation plus contraignantes pour les deux derniers vaccins ainsi que par le lieu de production choisi.

Johnson & Johnson: 7 euros

Pfizer/BioNTech: 12 euros

Quel rôle joue-t-elle sur les plans juridique et sanitaire ?

Outre les négociations des contrats, l’Union européenne a ensuite endossé des fonctions scientifique et juridique en autorisant successivement la mise sur le marché conditionnelle des trois vaccins élaborés par Pfizer/BioNTech (le 21 décembre), Moderna (le 6 janvier) et AstraZeneca (le 29 janvier). Cette autorisation a été délivrée par la Commission européenne, après validation du Comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments (AEM). Concrètement, grâce à ces trois autorisations, 1,160 milliard de doses peuvent être livrées aux vingt-sept pays de l’UE.

Une autorisation de mise sur le marché conditionnelle permet d’autoriser la commercialisation du vaccin sans attendre d’avoir reçu la totalité des informations nécessaires habituellement, tout en fixant aux laboratoires une liste d’exigences qu’ils devront satisfaire plus tard. Avec cette procédure, les laboratoires sont donc autorisés à ne pas transmettre immédiatement certaines informations dont ils ne disposent pas encore, comme la durée de l’immunité.

Si ces vaccins ont été mis sur le marché plus tard qu’au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, cela s’explique par la nature de cette autorisation sur le marché. Bien que plus souple que la procédure standard, elle demeure plus exigeante que la procédure d’urgence mobilisée par Londres et Washington. L’eurodéputé LREM président de la Commission de l’Environnement de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire Pascal Canfin soulignait le 12 janvier que l’Union européenne avait certes mis plus de temps que les autres grandes puissances à autoriser la mise sur le marché des premiers vaccins, mais qu’elle avait « obtenu les meilleurs prix et le meilleur encadrement juridique« .

En effet, bien que le détail de tous les contrats ne soit pas encore connu (voir plus bas), la Commission européenne a affirmé qu’elle ne transigerait pas sur le cadre juridique européen et que les laboratoires resteraient responsables en cas d’effets secondaires. La ministre déléguée française chargée de l’Industrie Agnès Pannier-Runacher tenait déjà le même discours en novembre 2020, à une nuance près : « Les seuls cas dans lesquels l’UE pourrait éventuellement partager la charge, […] ce serait la survenue d’un épisode qui serait nuisible et pas connu, ni par nous, ni par le laboratoire pharmaceutique, […] et pour lequel le laboratoire pourrait démontrer qu’à chaque instant il a fait preuve de transparence. »



Dans les jours suivant la première autorisation, les Etats membres ont en grande majorité démarré leurs campagnes de vaccination entre le 27 et le 29 décembre. Un timing serré, rendu possible par la procédure d’urgence mise en place pour la rédaction des actes juridiques nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché. Généralement longue de deux mois, cette procédure n’a pris que 24 heures.

Quel rôle l’Union européenne joue-t-elle dans les campagnes de vaccination nationales ?

En parallèle, la Commission européenne tente de coordonner la distribution des doses et les campagnes de vaccination dans l’ensemble des Etats membres. Elle a ainsi garanti l’égal accès aux doses de vaccins aux Vingt-Sept, et veut permettre une avancée coordonnée des campagnes nationales, ce qui est loin d’être le cas pour l’instant.

En valeur relative, la proportion des personnes vaccinées au sein des populations des Etats membres varie pour l’instant de 1 à 8. Des disparités que la Commission européenne veut aplanir, pour parvenir à l’objectif d’une immunité collective au niveau du continent. En effet, les importants flux de population qui traversent l’espace européen rendent les Vingt-Sept particulièrement interdépendants. En d’autres termes, parvenir à l’immunité collective en Espagne sans l’atteindre au Portugal n’aurait que peu d’utilité. C’est la raison pour laquelle l’exécutif européen a fixé des objectifs vaccinaux au niveau de l’Union : immuniser 80 % des soignants et des Européens de plus de 80 ans d’ici la fin du mois de mars, puis traiter 70 % des Européens adultes « d’ici l’été« .

L’exécutif européen a également formulé des recommandations, rappelant aux Vingt-Sept qu’ils devaient communiquer sur l’intérêt du vaccin pour maintenir un haut niveau de confiance des citoyens. Un enjeu de taille, notamment en France, où une large part de la population est hostile aux vaccins.

La Commission invite aussi les pays de l’UE à définir les catégories de population à vacciner en priorité et à mobiliser des effectifs compétents et une chaîne logistique adéquate pour assurer avec succès ces campagnes de vaccination. Le vaccin Pfizer/BioNTech doit notamment être conservé entre -70 et -80 degrés, ce qui rend son transport complexe.

Quels sont les enjeux de cette course à la vaccination pour l’Union ?

Par l’ampleur des investissements consentis, mais aussi par l’importance de l’enjeu sanitaire, cette course à la vaccination soulève de nombreux enjeux médicaux, commerciaux, politiques et diplomatiques pour l’Union européenne et ses Etats membres.

La souveraineté sanitaire européenne



Le premier enjeu, souligné par la Commission européenne et par le Parlement européen, relève de la souveraineté sanitaire de l’Union. La crise du Covid-19 a en effet mis en exergue la grande dépendance de l’UE aux industries chinoise et indienne. En 1990, l’Europe produisait 80 % des médicaments qu’elle consommait. Aujourd’hui, la Chine et l’Inde fournissent 80 % des matières premières nécessaires à leur élaboration.

La signature d’un contrat avec un laboratoire français comme Sanofi est donc importante en ce sens, d’autant que le laboratoire a assuré que la production des doses se ferait sur le sol européen. Bien que le vaccin qu’il produit en collaboration avec le Britannique GSK ne sera pas disponible avant la fin de l’année 2021, cela permettrait ainsi à l’UE de recouvrer une certaine autonomie dans la chaîne de production pharmaceutique, un enjeu éminemment politique depuis la pandémie de Covid-19. Dans la même optique, Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca ont tous implanté au moins une partie de leur production sur le territoire de l’Union.

En revanche, certains signes alarmants pour la souveraineté européenne et française en particulier apparaissent, comme l’abandon du programme de recherche initié par l’institut Pasteur, dont les résultats sont moins bons qu’espérés. La nouvelle, dévoilée le 25 janvier, a relancé le débat de la fuite des cerveaux de la recherche française aux Etats-Unis. « Les plus brillants de nos chercheurs sont aspirés par le système américain. […] Ce déclassement-là est inacceptable« , a déclaré le lendemain le haut-commissaire au plan François Bayrou sur France Inter.

Autre motif de crainte, la difficulté éprouvée par les pays européens à profiter du fruit de leur propre recherche. Le journal Die Welt déplore que « le fruit de la recherche allemande [BioNTech est allemand, ndlr] soit largement disponible aux États-Unis mais demeure une denrée rare en Allemagne« .

La crainte d’une pénurie à court terme

Si l’ampleur des pré-commandes passées par l’Union européenne prémunit le continent d’une pénurie à long terme, les débuts poussifs de la vaccination sur le continent font donc craindre le risque d’une pénurie à plus court terme. Certains observateurs ont en effet pointé du doigt les lacunes européennes en termes d’approvisionnement en doses pour leurs campagnes de vaccination nationales. La France ne fait pas exception, puisque deux régions – les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté – ont dû arrêter les premières injections de vaccins faute de stocks. Pour redresser la barre et éviter une pénurie au niveau européen, la Commission européenne a donc signé le 8 janvier un deuxième contrat avec Pfizer/BioNTech pour 300 millions de doses supplémentaires.

Pfizer/BioNTech, Moderna et AstraZeneca ont en effet tous annoncé des retards de production et de livraisons plus ou moins conséquents. Ces derniers ont contraint la Commission européenne à monter au créneau. La commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides a jugé le nouveau calendrier proposé par AstraZeneca (-75 % sur les livraisons prévues au premier trimestre de mise sur le marché) « inacceptable » et obligé les entreprises produisant des vaccins contre le Covid-19 dans l’UE à signaler toute exportation de leur produit vers des pays tiers. Un moyen de se prémunir d’une fuite de stocks à destination de puissances concurrentes. La Commission européenne a également publié le contrat d’AstraZeneca, espérant ainsi contraindre le laboratoire à honorer ses promesses. A la suite de ces réactions, et après d’âpres négociations, AstraZeneca a finalement réhaussé son objectif de production de doses à destination des Vingt-Sept pour le premier trimestre du contrat, passant de 31 à 40 millions de doses. Un chiffre néanmoins bien en deçà de ce qui était convenu à l’origine (80 millions).

Les suites politiques du bras de fer avec AstraZeneca



Pour mettre la pression sur le laboratoire suédo-britannique et limiter ses livraisons de doses à destination du Royaume-Uni, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a menacé d’activer l’article 16 du Protocole sur l’Irlande du Nord. Ce texte lui permet de rétablir la frontière physique et les contrôles douaniers entre les deux Irlande, suspendus par une clause de l’accord de coopération et de commerce signé dans le cadre du Brexit.

La manoeuvre n’a pas manqué de susciter de vives réactions de l’autre côté de la Manche, où des acteurs généralement très opposés, tels que l’archevêque de Canterbury, le Sinn Fein, le parti démocrate unioniste et la Première ministre nord irlandaise et Boris Johnson, ont condamné unanimement la position de Bruxelles. La Commission européenne a fini par rétropédaler et n’a pas activé l’article 16, tandis que sa présidente a pris la parole dans les médias pour apaiser les tensions. Un rebondissement qui illustre à quel point l’actuelle course à la vaccination dans laquelle l’Union s’est engagée peut entrer en résonance avec d’autres dossiers politiques tels que celui du Brexit.

Dans ses négociations avec les laboratoires, l’Union européenne a un problème de taille pour assurer un approvisionnement suffisant. Elle doit en effet composer avec une faille légale d’ampleur : l’exécutif européen a obtenu des engagements de livraisons trimestriels en nombre de doses de la part des laboratoires, ce qui signifie qu’il ne peut pas contraindre ou sanctionner les laboratoires pour des retards de livraisons d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.

Bruxelles cherche néanmoins à connaître le détail des formulaires de commande nationaux remplis par chaque Etat, non mentionnés dans les contrats passés. La directrice générale de la Santé et de la Sécurité de la Commission européenne Sandra Gallina a déclaré vouloir recueillir ces informations auprès des gouvernements. Cela permettrait de pouvoir déterminer si oui ou non les laboratoires ralentissent les campagnes de vaccination, ou si les problèmes rencontrés relèvent plutôt de la compétence des gouvernements.

La question du passeport vaccinal

Autre point sur lequel la Commission européenne tente de coordonner l’action des Etats membres : la question, évoquée au Conseil européen du 21 janvier, d’un potentiel passeport vaccinal comme condition pour circuler dans l’espace européen. Alors que la Hongrie et l’Estonie prévoient de mettre en place des initiatives similaires, Bruxelles tente de concevoir un système de passeport vaccinal au niveau européen. Elle se heurte aux réticences françaises et hollandaises en la matière, ainsi qu’au risque d’empiéter sur certains droits fondamentaux tels que la non-discrimination entre les différentes nationalités européennes et le principe de libre circulation. Le 28 janvier, la Commission européenne et les Vingt-Sept ont trouvé un premier accord sur un cadre commun pour un certificat vaccinal dont l’usage serait strictement limité au secteur médical. Autrement dit, ce document ne peut donc servir pour l’instant de justificatif de déplacement au sein de l’espace européen.

L’articulation entre vaccination aux échelles européenne et mondiale

Si la Commission européenne a investi des fonds dans le mécanisme COVAX de l’OMS, une question demeure : celle de l’articulation des campagnes de vaccination en Europe et dans les pays les moins développés. Une question aux enjeux bien résumés par le député européen Pascal Canfin le 12 janvier : « Si nous attendons d’avoir vacciné tout le monde en Europe pour contribuer à la campagne en Afrique, politiquement et sanitairement, ça ne tient pas. Tout comme il serait difficilement entendable pour les opinions publiques que nous envoyons une partie de notre stock de doses à l’étranger alors que nos campagnes de vaccination connaissent quelques soucis. C’est un double écueil qu’il nous faut éviter« .