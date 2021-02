San Francisco débaptise 44 écoles et balaie son passé raciste ou esclavagiste

Aux États-Unis, dans la foulée du mouvement Black Lives Matter pour les droits des Afro-Américains, les Américains se sont interrogés sur les symboles du passé raciste de leur pays, ce qui a conduit certains à participer à une grande entreprise de déboulonnage des statues des généraux esclavagistes. Le conseil des écoles de la ville californienne de San Francisco veut désormais débaptiser les établissements scolaires publics qui portent un nom controversé.

Un groupe de travail constitué d’éducateurs, d’élèves et de parents a phosphoré pendant 7 heures, à la fin du mois de janvier, avant de rendre son verdict : un établissement sur trois, soit un total de 44, doivent changer de nom. Ils portent tous le nom d’un père fondateur de la République jugé trop tolérant vis-à-vis de l’esclavage, d’un conquistador, d’un missionnaire espagnol, d’un raciste ou oppresseur en tout genre ayant, plus ou moins récemment, bafoué les droits des Amérindiens, des Noirs, des immigrés, des homosexuels, des femmes, des enfants voire des animaux.

A San Francisco, il n’y aura donc plus d’école Thomas Jefferson ou de collège George Washington. Pas de lycée Abraham Lincoln qui a certes aboli l’esclavage, mais a aussi, en 1862, ordonné la pendaison simultanée de 38 guerriers sioux lors de ce qui reste la plus grande exécution publique de l’histoire des États-Unis. D’autres noms sont mis à l’index, tels que celui de l’écrivain Robert Louis Stevenson, auteur de L’Île au trésor, de L’Étrange cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde ou encore de Voyage avec un âne dans les Cévennes, car certains de ses écrits sont aujourd’hui jugés racistes. Même celui de Thomas Edison, l’inventeur de l’ampoule électrique, car il est accusé d’avoir électrocuté plusieurs animaux, dont un éléphant de cirque très populaire, pour ses expériences scientifiques.

80% des parents approuvent les propositions de ce groupe de travail malgré leur coût, au moins 10 000 dollars par école puisqu’il faut repeindre les façades, changer le flockage des tenues de sport, des uniformes et toute la paperasse. Les familles et le personnel ont jusqu’à la mi-avril pour proposer un nouveau nom.

We need to bring a sense of urgency to safely reopening our schools. Once that happens, we can have a longer conversation about the future of school names.

The City stands ready to help however we can. pic.twitter.com/iP4gcATGWW

— London Breed (@LondonBreed) January 27, 2021