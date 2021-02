« Emmanuel Macron est peut-être celui qui va le plus loin dans cette logique de séparation »

Il était l’une des figures turbulentes de LREM, avant de quitter la majorité en 2020. Le député Aurélien Taché affiche désormais son opposition au gouvernement, notamment sur les sujets de la laïcité ou de l’accueil des migrants. Il juge le projet de loi contre les séparatismes « liberticide » et présente ce mardi 2 février une trentaine d’amendements visant à le modifier.

Que pensez-vous de ce projet de loi ?

En France, nous sommes plus forts pour séparer que pour rassembler. Emmanuel Macron avait été élu sur la promesse de faire changer ça. Or, aujourd’hui, il est peut-être celui qui va le plus loin dans cette logique de séparation. La société, on a l’impression qu’il veut désormais la mettre sous surveillance, voire au pas.

Cette loi a beaucoup évolué depuis sa genèse. Elle devait mieux organiser les cultes, notamment la religion musulmane, arrivée plus récemment en France, dans un souhait d’égalité de traitement entre tous les Français. Ceci guidait notre esprit alors que j’étais en charge des questions de laïcité à LREM.

J’espérais donc que le président aborderait ce sujet du renforcement de la cohésion nationale – terme que je préfère à celui de « lutte contre les séparatismes » – d’une manière nouvelle et progressiste. Mais, finalement, sous la pression de groupes d’un courant de pensée que je qualifierais de « néorépublicain », le premier texte, qui était plus un texte de libertés, a échoué.

Comment