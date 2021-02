de la communion au désamour

Le secret avait été bien gardé et l’effet de surprise a été total. Ce vendredi 29 janvier, Emmanuel Macron convoque à la hâte un nouveau conseil de défense sanitaire. Le deuxième en l’espace de quarante-huit heures ! Sous les dorures du salon Murat, au rez-de-chaussée du palais de l’Elysée, seule une poignée de ministres sont présents : Olivier Véran, Gabriel Attal, Bruno Le Maire et le premier d’entre eux, Jean Castex. A tous les étages du pouvoir, la rumeur enfle : le troisième confinement est imminent. Certains membres du gouvernement, au cœur du dispositif Covid, en sont d’ailleurs convaincus : le président n’a plus d’autre choix que de se plier à la ligne « dure » défendue par Matignon et la Santé. Et pourtant, dans le huis clos de ce conseil restreint, le chef de l’Etat délivre son arbitrage : le temps du reconfinement n’est pas venu. En tout cas pas encore. « Deux éléments ont singulièrement pesé dans la balance : l’état psychologique des Français et la considération économique, précise une source de l’exécutif. Bruno Le Maire a fait un énorme lobbying, ça a payé. »

Ces Français qui n’en peuvent plus du confinement

Ce reconfinement réclamé à cor et à cri par la quasi-totalité des professionnels de santé, et en premier lieu par le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, ainsi que par le puissant patron de l’AP-HP, Martin Hirsch, Emmanuel Macron n’en veut pas. Pas maintenant. Les jours précédents, il a échangé avec ses ministres et ses conseillers