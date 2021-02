Chauffage : quelles alternatives au fioul ?

À partir du 1er janvier 2022, toute nouvelle installation au fioul sera interdite. Ce propriétaire brûle chaque année 6 000 litres de fioul, dans une chaudière vieille de plus de 15 ans. Comme souvent à la campagne, le gaz n’arrive pas jusqu’ici. « Pour l’instant on n’obligera pas les particuliers à changer leur chaudière demain », explique Laurent Frischer, chauffagiste.



Plusieurs options pour remplacer une chaudière au fioul : le gaz à haute performance, une chaudière au poêle à bois ou granulé, ou encore une pompe à chaleur électrique, avec des aides de 3 000 à 15 000 euros selon les revenus. Pour sa maison de plus de 300 m², cet agriculteur à la retraite n’a pas eu le choix. Il n’a pas accès au gaz et aurait dû changer 17 radiateurs pour une pompe à chaleur. La chaudière à granulé de bois s’est imposée. Tout est automatique mais l’installation prend de la place. L’isolation reste le moyen le plus efficace de réduire la facture et les émissions de CO2.

Le JT

Les autres sujets du JT