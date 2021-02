les remontées mécaniques resteront fermées en février, aucune date de réouverture fixée

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #COVID_19

: Voici un peu plus de détails sur les activités de montagne désormais éligibles aux aides versées par l’Etat. Les entreprises ayant une activité « d’ingénierie, de menuiserie, ou encore de fabrication de remonte-pentes », pourront bénéficier notamment du soutien du fonds de solidarité, annonce Matignon.



: Les vaccins d’AstraZeneca seront « dans les pharmacies, normalement, dans la troisième semaine de février », selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). La Haute autorité de santé (HAS) rendra son avis demain sur ce vaccin.

: Aucune date de réouverture n’a été fixée, mais les commerces de matériel de ski et les activités annexes sont désormais éligibles aux aides du gouvernement, précise Matignon.

: Les remontées mécaniques resteront fermées en février, annonce Matignon.

: Quelque 62 198 personnes ont été contrôlées hier pendant le couvre-feu, indique le ministère de l’Intérieur à France Télévisions. Au total, il y a eu près de 12 000 verbalisations (11 955), dont 73 concernaient des établissements recevant du public.

: Les musées du Vatican ont rouvert sans touristes, pour le plus grand plaisir des visiteurs de Rome. « Ces dernières années, le musée était notre seconde maison. Aujourd’hui on redécouvre un endroit devenu légèrement flou dans nos souvenirs« , se réjouit un guide touristique en manque d’art, venu pour son propre plaisir. <span id= »selection-marker-1″ class= »redactor-selection-marker »></span>

: « La contrepartie pour éviter un nouveau confinement, c’est plus de contrôles (…) et des sanctions le cas échéant », indique également le porte-parole du gouvernement, alors que Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a annoncé hier une augmentation de plus de 30 % des contrôles du couvre-feu samedi.

: « Pour être clair, ça continue à augmenter, mais ça augmente beaucoup moins vite depuis la semaine dernière », ajoute Gabriel Attal, précisant : « mais si on voit que les signaux sont réunis pour un emballement de l’épidémie, on prendra nos responsabilités ».

: Interrogé sur la plateau de « C à vous » sur la décision de ne pas avoir annoncé de nouveau confinement, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirme : « Aujourd’hui vous avez un taux d’incidence qui n’est pas celui qu’on connaissait ni dans le premier, ni dans le second confinement (…) et une situation qui s’est relativement stabilisée. »





: Dans les aéroports français, la police vérifie désormais que les voyageurs ont un motif impérieux pour se rendre hors de l’espace européen. Si le personnel des compagnies aériennes tente de faire de la pédagogie, la police aux frontières tranche fermement, un peu plus loin. « Je voulais aller voir ma mère, ça fait dix ans que je ne l’ai pas vue« , proteste Omar qui n’a pas pu embarquer pour Bamako (Mali).

: Voici un nouveau point sur l’actualité en cette fin d’après-midi :

Quelques restaurants ont ouvert aujourd’hui en dépit des interdictions sanitaires. Des « cas isolés », estime le gouvernement, qui rappelle que les établissements se verront retirer le soutien de l’Etat. Franceinfo résume ce que les restaurateurs risquent.

#BIRMANIE Le Conseil de sécurité des Nations unies compte évoquer demain la situation en Birmanie après la prise du pouvoir par les militaires et l’éviction de la dirigeante démocratiquement élue Aung San Suu Kyi. Pour mieux comprendre ce qu’il s’est passé, on répond à six questions sur ce coup d’Etat.

Il y a un lien entre l’agression d’un homme à Wattwiller (Haut-Rhin) mardi dernier et les deux assassinats commis dans la Drôme et en Ardèche jeudi, confirme la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot.

Le chanteur américain Marilyn Manson est accusé de harcèlement et de viol par plusieurs femmes, notamment l’actrice américaine Evan Rachel Wood qui dit avoir été soumise à « d’horribles abus durant des années ».



: Les contrôles de police en plein couvre-feu ont-ils provoqué les bouchons hier en Ile-de-France ? Près de 400 kilomètres d’embouteillages ont été enregistrés en fin de journée autour de Paris. Mais ces ralentissements ont commencé avant le début du couvre-feu et les contrôles de police. Explications de Benoît Zagdoun.

: : Pas vraiment… La garde d’enfants est considérée comme un motif impérieux quand elle est effectuée par le parent investi de l’autorité parentale ou dont le droit de garde est reconnu par une décision de justice.

: Peut-on aller voir ses petits enfants en Martinique ?

: Bonjour @Louis. « Pour être respecté, il faut être respectable », a déclaré ce matin le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur France Inter. Il a annoncé qu’il avait demandé au directeur général de la police nationale « dès hier soir » de « suspendre et de retirer de son poste de commandement« , un commissaire de police du sud de la France surpris « manifestement » dans un restaurant clandestin. Pour le reste, je vous laisse seul juge…

: Bonjour FI !Je tente à nouveau ma question, j’ai l’impression, sans virer dans le complotisme, que le sujet n’est pas tellement abordé par les médias « sérieux » :Le gouvernement a-t-il prévu des sanctions exemplaires pour les magistrats, sous préfets et autres policiers festoyant sans aucun respect des règles de distanciation sociale et en bravant ouvertement le couvre-feu ?Y’a t’il eu une parole officielle condamnant fermement ce genre de pratiques par des représentants de l’autorité publique ?Ces agissements sont dégueulasses, pas d’autres mots…

: Bonjour@dimdom. Rassurez-vous : à partir de demain, les motifs impérieux ne seront nécessaires que pour se rendre aux Antilles, pas dans le sens inverse.

: Bonjour, je suis dans les dom, je dois me rendre en métropole pour un bilan de santé, un certificat médical de mon médecin traitant peut-il suffire ? Si oui, quelles informations doivent y figurer ?

: @Marie Effectivement, pour les Belges, un test PCR négatif de moins de 72 heures est obligatoire pour entrer sur le territoire français. Cette obligation concerne tous les modes de déplacements (arrivée par voie routière, ferroviaire, aérienne ou maritime).

Mais certains en sont exemptés : les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile. En revanche, les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions doivent se munir d’un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.

: #BELGIQUELes belges qui habitent à 30 km maximum de la frontière française peuvent-ils continuer à y aller sans faire de test PCR, s’ils restent moins de 24 heures en France ? Merci de bien vouloir répondre à mon interrogation.

: Une file interminable d’étudiants qui attendent de recevoir une aide alimentaire. Ça se passe à Paris, en 2021. « Mon frigo, il est vide depuis lundi et ça commence à devenir difficile », expliquait jeudi dernier une étudiante à Brut.

: L’ancien Premier ministre Edouard Philippe a été testé positif au Covid-19, a indiqué la mairie du Havre (Seine-Maritime) à franceinfo, confirmant une information de l’AFP. « Il s’est isolé et travaille depuis chez lui », précise son équipe à l’hôtel de ville.

: L’objectif est de produire 160 millions de doses en 2022. Ces capacités s’ajoutent à une production dans le réseau existant de CureVac de 300 millions de doses en 2021 et un milliard l’année suivante.

: Le géant pharmaceutique allemand Bayer va produire dès 2022 le vaccin contre le Covid-19 développé par son concurrent CureVac, également allemand. « Nous disposons des compétences nécessaires pour produire le vaccin mRNA », a indiqué le directeur de la branche pharmaceutique du groupe.

: Parmi les menaces brandies envers les restaurateurs il y a la suspension « pendant un mois de l’accès au fonds de solidarité ». Depuis le début de la pandémie, plus de 14 milliards d’euros ont été versés au titre du fonds. Alors comment Bercy s’organise pour gérer l’afflux de demandes ? Explications des Echos.

: Un restaurateur du Doubs appelle les gérants de restaurants à rouvrir leurs établissements pour exprimer leurs difficultés et protester contre les restrictions les visant, du fait de la crise sanitaire. Mais que risquent les restaurateurs qui ouvrent leurs établissements malgré les interdictions ? Valentine Pasquesoone fait le point.

: Le Premier ministre l’avait annoncé, les policiers et les gendarmes sont mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, l’organisation de fêtes clandestines et l’ouverture de restaurants. Hier soir, une opération de police sur le périphérique, à Paris, avait lieu pour faire respecter les restrictions. Reportage.

: Bonjour @Juliette M. Vos amies ont échappé de peu aux nouvelles règles en vigueur. D’abord pour celle qui est partie en Russie : c’est à partir d’aujourd’hui que les passagers de vols quittant l’Union européenne doivent présenter un « motif impérieux » pour sortir du territoire.

En ce qui concerne la Martinique, c’est à compter de demain qu’il faut justifier d’un motif impérieux. En outre, votre amie doit respecter une septaine à son arrivée et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour s’y rendre, ainsi que pour revenir en métropole.

: Je pensais qu’on pouvait plus partir hors Europe à partir de dimanche mais j’ai deux amies qui sont parties, une hier pour la Russie et une autre pour la Martinique pour des vacances. Quand est ce qu’entre en vigueur la mesure du coup ? Merci

: C’est une des pistes de traitement contre le Covid-19. Un médicament donné aux malades pour limiter les effets pulmonaires du virus chez les patients qui en sont atteints. Les essais du Xav-19, un anticorps polyclonal développé à Nantes par la société Xenothera, ont débuté à l’automne. Et ils sont encourageants, selon France 3 Pays de la Loire.

: En Italie, c’est bien en toute légalité que les musées et restaurants rouvrent aujourd’hui dans une grande partie du pays. Le couvre-feu est en revanche maintenu. Si l’Italie prend ces mesures d’ouverture partielle, c’est parce que les chiffres sont un peu meilleurs.

: « S’il croit qu’avec cette arme-là, il va faire taire les gens ! Moi ça ne va pas m’arrêter bien au contraire, cela crée l’effet inverse. Je ne considère pas que ma liberté ait un prix. »

Et les déclarations ce matin du ministre de l’économie, Bruno Le Maire, sur la possibilité de suspendre les fonds de solidarité aux restaurateurs qui ne respectent pas les fermetures imposées n’ont pas fait reculer le couple, interrogé par France 3 Occitanie.

: Inona Rutgers et Lionel Sévènes bravent les interdits et ouvrent exceptionnellement leur restaurant, La tomate du jardin, à Daumazan-sur-Arize, en Ariège. Une opération pour manifester leur colère contre les fermetures imposées mais aussi pour dénoncer la politique du gouvernement face à l’épidémie de coronavirus.

: Bruno Le Maire a sorti la calculette. La fermeture des centres commerciaux coûte 500 millions d’euros de plus par mois aux finances publiques, un moindre mal par rapport à un confinement dont la facture est de 15 milliards par mois, a indiqué le ministre de l’Economie.

: A l’heure du déjeuner, on avait la possibilité de manger dans un restaurant, avant les restrictions sanitaires. Mais tous sont fermés depuis le 28 octobre. Alors ce midi, certains restaurateurs bravent l’interdit et ouvrent leurs établissements. Ils poussent un cri d’alarme recueilli notamment par France 3 Occitanie : « On veut rouvrir au plus vite ! »

: Des compagnies aériennes « ont été laxistes sur les tests PCR, certaines ont été convoquées la semaine dernière », indique le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur franceinfo, évoquant le cas de la compagnie Ethiopian Airlines, dont les opérations ont été suspendues en France pendant quatre jours, du 28 au 31 janvier.

: « Les semaines vont être difficiles. » De la première allocution télévisée d’Emmanuel Macron en mars 2020 à sa rencontre avec les étudiants ce 21 janvier 2021, en passant par les nombreux points presse du gouvernement, il y a un discours qui ne change pas : la période est difficile. Petit florilège de ces nombreuses déclarations.

: Des saisonniers ont installé un barrage filtrant sur l’A43 au niveau de l’accès au tunnel du Fréjus, en Savoie. Ils réclament notamment l’ouverture des remontées mécaniques, signale un journaliste sur place.

: « C’est un moment de solidarité par rapport à tous ces gens qui travaillent à l’extérieur. C’était important d’ouvrir ces établissements et on espère encore accentuer dans le département le nombre d’entreprises ouvertes. »

Dans le Cantal, certains restaurants dédiés à l’accueil d’ouvriers travaillant en extérieur vont pouvoir ouvrir à partir d’aujourd’hui en dépit de la crise du Covid-19. Une convention a été signée entre la préfecture et les syndicats. Thierry Perbet commente cette décision auprès de franceinfo.

: Ce matin sur France Inter, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu’il avait demandé au directeur général de la police nationale « dès hier soir » de « suspendre et de retirer de son poste de commandement » le commissaire concerné. « Pour être respecté, il faut être respectable », a-t-il justifié. Il y a « un devoir d’exemplarité de tous ».

: Un vice-procureur et un commissaire de Carpentras (Vaucluse) ont été contrôlés samedi dernier dans un restaurant de la ville ouvert illégalement, a appris franceinfo. Ils ont été entendus au commissariat d’Avignon et ont reconnu les faits.

: Bonjour @Noum, selon les données de Santé publique France, au 30 janvier, près de 1 480 000 personnes avaient reçu au moins une dose du vaccin contre le Covid-19. Cela représente environ 2,19% de la population.

: Où en est on de la vaccination en France ?

: Les deux partenaires comptent « augmenter les livraisons à partir de la semaine du 15 février ». L’objectif : fournir « la quantité de doses sur laquelle nous nous sommes engagés au premier trimestre » ainsi que « jusqu’à 75 millions de doses supplémentaires à l’Union européenne au deuxième trimestre » dans le cadre des contrats existants, a expliqué Sierk Poetting, directeur financier de BioNTech.

: Le laboratoire allemand BioNTech annonce une accélération des livraisons à l’Union européenne du vaccin contre le Covid-19 développé avec l’américain Pfizer, promettant jusqu’à 75 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre.