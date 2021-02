les contrôles de police pointés du doigt

Grosse pagaille sur les routes franciliennes dimanche soir, à l’heure du couvre-feu. Près de 400 kilomètres de bouchons ont été enregistrés sur les routes d’Ile-de-France ; c’est quatre fois plus que le niveau habituellement observé.

A cause de ces embouteillages, nombreux sont les automobilistes qui n’ont pas pu être chez eux avant le couvre-feu fixé à 18 heures. Ils se sont donc exposés à des verbalisations.

Tous au coin du couvre-feu !

Ce soir-là, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin se trouvait dans les Yvelines, pour superviser les opérations des forces de l’ordre. Il avait alors annoncé une « augmentation de plus de 30 % » des contrôles depuis la veille, samedi 30 janvier.

« Les Français doivent savoir qu’après 18 heures, ils ont beaucoup de chance de se faire contrôler et donc verbaliser. Pouvoir contrôler ces attestations, c’est vraiment une priorité donnée aux préfets, aux gendarmes et aux policiers. »

Des automobilistes scandalisés

Les images de ces files de voitures, avançant peu voire pas du tout, ont scandalisé beaucoup d’automobilistes, certains estimant que c’est la mise en place des contrôles des forces de l’ordre qui a causé les importants bouchons, les plaçant de fait dans l’illégalité.

Sur Twitter, ils dénoncent un « manque de discernement de la police » et affichent leur incompréhension : « Waze nous dit une heure et demie de route. On ne peut pas anticiper trois heures de route à cause de bouchons causés par les forces de l’ordre », s’agace par exemple Pierric, sur Twitter.

« La police française qui verbalise les automobilistes coincés dans les bouchons : voilà un bon résumé de la stratégie sanitaire gouvernementale », résume Guillaume D. D’autres internautes ont également exprimé leur mécontentement sur le réseau social.

« Bienvenue en absurdie »

Les automobilistes ne sont pas les seuls à être montés au créneau, la classe politique également. « Je plains les policiers qui ont dû faire cette action absurde qui a créé des bouchons, donc mis des gens en retard… et bim, amende ! On peut arrêter de prendre les Français pour des gamins ? », a réagi David Guiraud, porte-parole jeunesse de La France insoumise, au micro de CNews.

Est-on condamné à être éternellement reconfinés ?

Il s’agit d’un « manque de discernement de la part des forces de police car, en faisant les opérations de contrôle, elles contribuent à ralentir le trafic », a pour sa part dénoncé sur France-Bleu Paris Emmanuel Grégoire, premier adjoint socialiste à la mairie de Paris.

« Bienvenue en absurdie ! » s’énerve l’élu France insoumise de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud. Il dénonce « la cohue » provoquée par les contrôles. « Le périphérique bloqué, 400 kilomètres de bouchons, impossible pour beaucoup de Franciliens d’être chez eux à temps… et là, on vous verbalise à 18h05 ! », écrit-il.

Le député du Val-d’Oise Aurélien Taché a quant à lui suggéré à Emmanuel Macron d’arrêter « d’emmerder » les Français.