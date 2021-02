« Le gouvernement manque de cap et de cohérence », estime Théo Michel (LR)

« Je peux comprendre que les Français soient à bout de nerfs. On sent que le gouvernement manque de cap et les Français n’ont pas assez de visibilité » dans cette lutte contre la pandémie de Covid-19, estime Théo Michel sur franceinfo, dimanche 31 janvier. « Le gouvernement manque de cohérence et ne cesse de changer d’avis », ajoute le responsable adjoint des jeunes du parti LR. Il donne comme exemple le contrôle des frontières et des masques. Le conseiller les Républicains du 17e arrondissement de Paris « est totalement opposé » à la réunion festive le 20 mars à l’appel de Jean-Luc Mélenchon (LFI).

60 000 en personnes ont été verbalisées depuis la mise en place du couvre-feu. « Je ne sais pas si c’est la solution, mais il faut faire appliquer la loi et sanctionner les Français qui ne respectent pas ce type de précautions. Je n’appelle pas à une révolte citoyenne », commente-t-il. Théo Michel appelle « à augmenter et prolonger les aides à destination des entreprises, soutenir les étudiants et les pauvres, qui sont 10 millions maintenant en France ».

Le JT

Les autres sujets du JT