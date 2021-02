El Shahat, un air de déjà-vu

Hussein El Shahat a joué pour Al Ain lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, EAU 2018™

L’Égyptien s’était montré très à son avantage

Finaliste avec Al Ain, il espère aller encore plus loin avec Al Ahly

L’attaquant égyptien Hussein El Shahat n’est sans doute pas près d’oublier son parcours avec Al Ain en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, EAU 2018™. Le représentant du pays hôte avait sorti River Plate au terme d’une demi-finale haletante, avant de s’incliner face au Real Madrid dans le match décisif.

El Shahat s’apprête à renouer avec la plus prestigieuse des compétitions de clubs, suite au sacre d’Al Ahly en Ligue des champions de la CAF. « La Coupe du Monde des Clubs est une super compétition », se réjouit-il au micro de FIFA.com. « J’ai eu la chance de disputer une finale avec Al Ain. C’était une expérience indescriptible. Je ne l’oublierai jamais. J’espère avoir l’occasion de revivre les mêmes émotions cette année avec Al Ahly et, peut-être, de soulever le trophée. »

Mission difficile

Fort de son expérience dans ce tournoi, El Shahat sait à quoi s’attendre au Qatar. « En tant que champions d’Afrique, nous serons amenés à affronter les champions d’autres continents. Qui ne rêverait pas de participer à une telle compétition ? Toutes les équipes sont très fortes et les joueurs auront tous à cœur de montrer ce dont ils sont capables. Nous avons une bonne équipe. Nous sommes sur la même longueur d’ondes et nous voulons réussir quelque chose de spécial ici. »

Pour leur entrée en lice, les Diables Rouges ont rendez-vous avec Al Duhail. « Al Duhail est une équipe de qualité, qui compte quelques joueurs redoutables dans son effectif. Nous avons beaucoup de respect pour cet adversaire et je suis sûr que la réciproque est vraie, » explique El Shahat. »Les Qatariens joueront à domicile, devant leurs supporters. Nous connaissons tous leurs joueurs, leurs forces et leurs faiblesses. Nos entraîneurs et nous-mêmes, nous savons à quoi nous attendre. »

Une affiche de rêve

Comme tant d’autres joueurs présents au Qatar, El Shahat espère croiser la route du Bayern Munich. « Nous prenons les matches les uns après les autres. Il faut se concentrer sur ce premier rendez-vous. Le Bayern est une équipe exceptionnelle, composée d’une myriade de stars. J’aimerais beaucoup rencontrer Thomas Müller car j’apprécie énormément son style de jeu. »

Quoi qu’il arrive, Al haly pourra compter sur ses indéfectibles les supporters : « Ils sont fantastiques. Je pourrais parler d’eux toute la journée et ce serait bien la moindre des choses car ils sont toujours là pour nous encourager. J’espère qu’ils auront la possibilité de faire le déplacement. Ce serait une source de motivation supplémentaire pour nous. Nous avons des supporters dans tout le monde arabe, pas uniquement en Égypte. S’ils en ont la possibilité, je suis sûr qu’ils rempliront le stade. Ce serait fantastique qu’ils puissent être là pour nous soutenir et nous aider à nous dépasser, » conclut-il.





Fifa