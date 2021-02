« 20h30 le dimanche » avec Bernard Tapie – France 2 – 31 janvier 2021

Des personnalités se confient en direct à Laurent Delahousse dans « 20h30 le dimanche » (Twitter, #20h30LD) après le journal de 20 heures sur France 2 : entretien, rencontre(s) et aussi un live musical sur le plateau… Ce dimanche 31 janvier 2021, Bernard Tapie.

L’invité de ce nouveau numéro de la saison 4 du magazine est de retour sur France 2 plus de trois ans après la révélation de sa maladie et un long entretien accordé à Laurent Delahousse en novembre 2017. L’homme d’affaires, ancien ministre de la Ville du président François Mitterrand, ex-député des Bouches-du-Rhône, ancien député européen, comédien… s’exprime sur l’actualité, la pandémie, la politique, les Français, sa maladie, sa force et son pouvoir de résilience…

Et aussi, Camille et Julie Berthollet…

Rencontre avec les musiciennes classiques Camille Berthollet, violoncelliste, et sa sœur Julie, violoniste, dont les carrières musicales ont décollé grâce à leur succès dans l’émission Prodiges sur France 2.

Le Live de « 20h30 le dimanche » : à la fin du magazine, Camille et Julie Berthollet consacrent ce direct à Vivaldi.

> Les replays des magazines d’info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique « Magazines ».



Les temps forts de l’émission