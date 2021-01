les entreprises redoutent un nouveau confinement

Plusieurs secteurs professionnels scrutent la moindre annonce du gouvernement. Un troisième confinement pourrait prochainement être décrété. Une hypothèse qui inquiète Jean-Loup Becker, directeur d’une enseigne qui vend des vêtements. « Un troisième confinement, c’est une catastrophe puisque c’est une activité qui chute complètement », s’inquiète-t-il.

Les deux premiers confinements ont déjà eu des conséquences importantes sur l’économie des petites et moyennes entreprises en France. Certaines ont déjà dû emprunter pour sauver des emplois, mais ne peuvent pas continuer à fonctionner ainsi. « Je ne vais pas m’endetter, m’endetter, me surendetter. À un moment donné, il va bien falloir rembourser tout ça. On peut se poser la question : quel est le sens de tout ça ? Et est-ce qu’il ne faut pas plutôt arrêter ? », s’interroge Clément De Souza, directeur de Access-Sit.

