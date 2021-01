Dette: dans les coulisses de l’Agence France Trésor

L’ambiance est soudain électrique, ce 7 janvier, au neuvième étage du ministère des Finances. Comme chaque premier jeudi du mois. Debout dans la salle de marchés de Bercy, l’œil rivé sur les six écrans de son collaborateur, Anthony Requin, le directeur de l’Agence France Trésor, rend les ultimes arbitrages sur le premier paquet de dettes émis par l’Etat en 2021. Une bagatelle de 11 milliards d’euros répartis entre des obligations à 10 ans, 20 ans et 30 ans qui seront dans quelques minutes soumis aux enchères de la quinzaine de banques qui jouent les intermédiaires entre Bercy et les marchés financiers. Tant qu’il n’a pas donné son feu vert, le nom des banques demeure anonyme, histoire de prévenir tout favoritisme des banques hexagonales.

Car, en ces temps de pandémie, la dette française est une valeur ultra-prisée des investisseurs du monde entier. A commencer par un opérateur pas comme les autres, la BCE : elle rafle en moyenne 50 % de la mise, via le marché secondaire, et les banques centrales des pays hors de l’Union européenne près de 25 % ! Ce jeudi, il y avait ainsi un appétit de plus de 9,6 milliards pour les obligations tricolores à 10 ans, alors que seuls 5 milliards étaient proposés.