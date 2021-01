Vincent Jauvert reçoit le prix Ethique de l’association Anticor pour son livre « Les Voraces »

Vincent Jauvert, grand reporter à l’Obs, a reçu, samedi 30 janvier, le premier prix Ethique de l’association de lutte contre la corruption Anticor pour son livre « Les Voraces », publié il y a un an chez Robert Laffon.

Dans ce livre nourri par deux ans d’enquête et des témoignages inédits, notre journaliste révèle les dérives croissantes de la haute fonction publique et les liens incestueux qu’entretiennent hauts fonctionnaires, élus et ministres avec le monde des affaires. « L’Obs » en avait publié les bonnes feuilles en janvier 2020.

Salaires démesurés, cumul de fonctions, lobbying… Ces « voraces » qui nous gouvernent