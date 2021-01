Margarita Simonian lors du forum d'intégration « Donbass russe » : « Mère Russie, ramène le Donbass à la maison »

Le 28 janvier 2021, Donetsk accueillait le forum d’intégration « Donbass russe », lors duquel la doctrine du même nom a été officiellement présentée aux officiels des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), mais aussi à une délégation venant de Russie, comprenant deux députés de la Douma, et la rédactrice en chef de RT, Margarita Simonian. Analyse de la doctrine du « Donbass russe » L’occasion de revenir sur l’histoire du Donbass, ancienne (Moyen (…)

