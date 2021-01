Locarno 2021 : rétrospective Alberto Lattuada

Le Bandit © 1946 Lux Film / Collection Cinémathèque Suisse Tous droits réservés

Depuis que le Festival de Cannes a annoncé cette semaine qu’il allait reporter son édition 2021 au mois de juillet, celui de Locarno se trouve en plein embouteillage festivalier d’été. Ayant traditionnellement lieu au début du mois d’août, ce festival prestigieux en Suisse doit désormais s’accommoder de la position peu confortable d’être pris en sandwich entre la fête mondiale du cinéma sur la Croisette un mois plus tôt et la Biennale du cinéma à Venise en septembre. Espérons que les organisateurs du Festival de Locarno, dont son directeur artistique nouvellement nommé Giona A. Nazzaro, sauront trouver néanmoins des perles cinématographiques, afin d’enrichir la sélection officielle de la 74ème édition. Celle-ci devrait se dérouler du mercredi 4 au samedi 14 août prochains.

Cette semaine, le mardi 26 janvier, le nom du réalisateur dont la filmographie complète fera l’objet de la rétrospective a en tout cas déjà été annoncé. Il s’agit de l’Italien Alberto Lattuada (1914-2005). Alors que son nom est sans doute moins connu que celui de ses contemporains Federico Fellini et Michelangelo Antonioni et moins soumis récemment à un rythme de redécouverte soutenu comme Dino Risi, le réalisateur de Le Bandit, Le Manteau et La Tempête avait eu l’honneur d’une rétrospective à la Cinémathèque Française il y a exactement deux ans. Trois de ses films sont de même ressortis en version restaurée en France depuis : Guendalina et Les Adolescentes en juillet dernier chez Les Acacias, ainsi que Venez donc prendre le café chez nous chez Tamasa en janvier 2019.

Après avoir commencé sa carrière dans le milieu du cinéma au début des années 1940 en tant que scénariste, notamment de Le Mariage de minuit de Mario Soldati, Alberto Lattuada tourne ses premiers films comme réalisateur vers la fin de la guerre. C’est également à cette époque-là, en 1947, qu’il participe à la création de la Cinémathèque Italienne à Milan. Ses premiers films tels que Le Bandit avec Anna Magnani, Le Crime de Giovanni Episcopo avec Aldo Fabrizi, Sans pitié et Le Moulin du Pô avec Carla Del Poggio s’inscrivent encore tant soit peu dans le mouvement néo-réaliste. Petit à petit, il diversifie pourtant son approche, tournant dans le désordre des adaptations littéraires, des drames sociaux, voire des comédies à l’italienne.

De cet éclectisme passionnant sont alors nés des films aussi variés que Les Feux du music-hall co-réalisé avec Federico Fellini, Anna avec Silvana Mangano, Le Manteau avec Renato Rascel, La Pensionnaire avec Martine Carol, Classe élémentaire avec Riccardo Billi, Guendalina avec Jacqueline Sassard, La Tempête avec Van Heflin, La Novice avec Jean-Paul Belmondo, Les Adolescentes avec Christian Marquand, L’Imprévu avec Anouk Aimée, La Steppe avec Marina Vlady, L’Homme de la mafia avec Alberto Sordi, La Mandragore avec Rosanna Schiaffino, Mission Top Secret avec Patrick O’Neal et Fräulein Doktor avec Suzy Kendall.

A partir des années ’70, Lattuada allait travailler plus rarement, entre autres sur Venez donc prendre le café chez nous avec Ugo Tognazzi, Une bonne planque avec Sophia Loren, La Grosse tête avec Giancarlo Giannini, La Bambina avec Irene Papas, La Fille avec Nastassja Kinski, La Cigale avec Virna Lisi et Une épine dans le cœur avec Anthony Delon.

Avant que la rétrospective intégrale des films de Alberto Lattuada n’ait lieu sur place à Locarno, comme toujours sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire en Europe d’ici l’été prochain, le festival mettra en ligne à partir du mois de février des vidéos revenant sur différents aspects du travail du réalisateur. Sous le nom « Verso Lattuada », cette initiative permettra au public de mieux se familiariser avec son style et ses thèmes récurrents en amont de la projection de ses films en salles, voire – qui sait – sur la mythique Piazza Grande. La rétrospective voyagera ensuite à l’international jusqu’à l’année prochaine, par exemple à Madrid, Amsterdam, Genève et Washington.