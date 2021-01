Le plateau au complet

Les finales par Zones de la FIFAe Club World Cup 2021 auront lieu du 24 au 28 février

La liste des 42 participants a été officialisée

Les six vainqueurs seront couronnés les 27 et 28 févriers

Alors que la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020™ approche à grands pas, les préparatifs de la version numérique de cette compétition suivent leurs cours. À ce stade, la liste des participants est désormais connue et les amateurs de football virtuel se réjouiront sans doute à la perspective de retrouver quelques noms connus, fin février.

Après une campagne de qualification en ligne très animée, qui a réuni plus de 480 formations, les noms des 42 clubs en lice dans les finales par Zones de la FIFAe Club World Cup 2021™ ont été dévoilés cette semaine.

La plus grande compétition de clubs d’esports EA SPORTS FIFA se déroulera du 24 au 28 février 2021 et sera retransmise en streaming et en direct sur les chaînes numériques de la FIFA. Cette année, la FIFAe Club World Cup a adopté un format à distance. Les joueurs participeront donc depuis chez eux à un tournoi divisé en six zones géographiques.

Les équipes qualifiées pour les finales par Zones de la FIFAe Club World Cup 2021 sont :

Zone 1 (Océanie)

Atlantide Wave

Team FW AU

Melbourne City Esports

Dire Wolves

Zone 2 (Asie)

GBX Esports Team

WICKED ESPORTS

Blue United eFC

Kashima Antlers

Zone 3 (Afrique et Moyen-Orient)

25e Sports

Goliath Gaming

Tuwaiq eSports Club

Al-Nassr FC

Zone 4 (Europe)

Genoa Esports

Riders

RBLZ Gaming – RB Leipzig

Mkers

Team Gullit

Wisla All in Games Krakow

AC Monza Team Esports

Zeta Gaming

NOM eSport

Manchester City Esports

OFF META

FC Schalke 04

Mav3ricks MM Gaming Club

Astralis

Zone 5 (Amérique du Sud)

ELS Torneios Online

MGCF eSports – RMA Tech

FC Bâle 1893 eSports

SPQR Brasil Team

DUX Latam

Medellin Es

Helmet Team

TTB Esports

Netshoes E-Sports

Team FW BR

Inter eSports

Central Español Uruguai

Zone 6 (Amérique Nord)

SB18 Esports

Complexity Gaming

New York City Esports

Chivas esports

Dans cette compétition de très haut niveau, chaque équipe sera représentée par deux joueurs. Les concurrents s’affronteront pour écrire l’histoire de leurs clubs respectifs, mais aussi afin de se partager une dotation de 245 000 USD. Cette somme viendra s’ajouter aux 105 000 USD distribués à l’issue des qualifications en ligne. Avec 42 clubs répartis en six Zones géographiques, cette édition s’annonce d’ores et déjà comme la plus diversifiée de l’histoire du tournoi.

Le casting de cette année fera le bonheur du plus grand nombre : entre les clubs traditionnels dotés de sections esports, à l’image de l’Inter eSports, les grandes équipes d’esports comme Mkers, et les équipes issues de communautés comme WICKED ESPORTS, il y en aura pour tous les goûts. Tous ces clubs se mesureront pour remporter le titre de champion de l’une des six Zones géographiques.

La FIFA diffusera la compétition en streaming du 26 au 28 février sur ses chaînes numériques, dont Twitch.

Les aspirants commentateurs peuvent, eux aussi, participer activement à la FIFAe Club World Cup en intégrant la zone d’activation des reporters de la FIFA. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

Pour en savoir plus sur le format de la compétition et sa dotation financière, rendez-vous ici.

Calendrier

24 fév. : Phase de groupes des Zones 4 et 5

25 fév. : Phase de groupes des Zones 1, 2, 4 et 6

26 fév. : Phase de groupes de la Zone 3 et matches à élimination directe des Zones 4 et 5

27 fév. : Finales des Zones 1, 3 et 5

28 fév. : Finales des Zones 2, 4 et 6

Stats

Manchester City détient désormais le record de participations à la FIFAe Club World Cup (4)

Complexity Gaming, tenant du titre, participera à la phase finale pour la deuxième fois de suite

Blue United est l’équipe asiatique qui compte le plus grand nombre de qualifications pour la phase finale (3)

Quatre équipes se sont qualifiées pour la troisième fois cette année : Mkers, FC Bâle 1983 eSports, FC Schalke 04, Blue United

Des mises à jour sont régulièrement effectuées sur FIFA.gg et sur les comptes de la FIFAe sur les réseaux sociaux, y compris Twitter et Instagram.









