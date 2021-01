Le mouvement antiraciste Black Lives Matter proposé pour le Nobel de la paix

Le mouvement contre les inégalités raciales Black Lives Matter a été proposé pour le prix Nobel de la paix par un parlementaire norvégien. Fondé en 2013 aux Etats-Unis, le mouvement « est devenu l’un des plus puissants mouvements mondiaux de lutte contre l’injustice raciale », a déclaré samedi 30 janvier Petter Eide, député de la Gauche socialiste (SV).

« Il a débuté il y a quelques années aux États-Unis (…) puis s’est étendu à de nombreux autres pays, renforçant la prise de conscience sur l’importance de la lutte contre l’injustice raciale », a-t-il poursuivi.

We hold the largest social movement in global history. Today, we have been nominated for the Nobel Peace Prize. People are waking up to our global call: for racial justice and an end to economic injustice, environmental racism, and white supremacy. We’re only getting started ✊ pic.twitter.com/xjestPNFzC

— Black Lives Matter (@Blklivesmatter) January 30, 2021