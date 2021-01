Independent Spirit Awards 2021 : les nominations cinéma

Les Independent Spirit Awards ont beau avoir suivi fidèlement le décalage des Oscars en annonçant leurs nominations seulement cette semaine, le mardi 26 janvier, c’est-à-dire deux mois plus tard que d’habitude, il y a tout de même du nouveau pour ces prix qui récompensent le meilleur du cinéma américain indépendant. Ainsi, leur 36ème cérémonie ne se tiendra pas, pour une fois, la veille de celle des Oscars, en plein après-midi dans une tente sur la plage de Santa Monica. Elle aura lieu le jeudi 22 avril au soir et sera diffusée sur la chaîne IFC aux États-Unis.

Les nominations ont été annoncées par le président de Film Independent Josh Welsh, ainsi que par les actrices Olivia Wilde et Laverne Cox et le réalisateur Barry Jenkins, en mode visioconférence, épidémie du coronavirus oblige. Pour la première fois, des catégories pour les meilleures productions indépendantes destinées à la télévision ou aux services de vidéo en ligne y ont été ajoutées.

Pour rappel, les grands gagnants de la cérémonie du mois de février dernier étaient L’Adieu The Farewell et Uncut Gems, qui étaient repartis respectivement avec les prix du Meilleur film et de la Meilleure actrice dans un second rôle pour le film de Lulu Wang et ceux des Meilleurs réalisateurs, du Meilleur acteur et du Meilleur montage pour celui des frères Safdie.

Enfin, on rentre tout juste dans la période intense de cette longue saison des prix 2020/21, puisque la semaine prochaine seront annoncées les nominations aux Golden Globes le mercredi 3 février et ceux des Screen Actors Guild Awards le lendemain.

Meilleur Film

Le Blues de Ma Rainey, produit par Todd Black, Denzel Washington et Dany Wolf

First Cow, produit par Neil Kopp, Vincent Savino et Anish Savjani

Minari, produit par Dede Gardner, Jeremy Kleiner et Christina Oh

Never Rarely Sometimes Always, produit par Sara Murphy et Adele Romanski

Nomadland, produit par Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand, Peter Spears et Chloé Zhao

Meilleur réalisateur

Lee Isaac Chung pour Minari, sans date de sortie en France

Emerald Fennell pour Promising Young Woman, sans date de sortie en France

Eliza Hittman pour Never Rarely Sometimes Always

Kelly Reichardt pour First Cow, sans date de sortie en France

Chloé Zhao pour Nomadland, sortie française le 24 mars

Meilleure actrice

Nicole Beharie dans Miss Juneteenth, sans date de sortie en France

Viola Davis dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Sidney Flanigan dans Never Rarely Sometimes Always

Julia Garner dans The Assistant, sans date de sortie en France

Frances McDormand dans Nomadland, sortie française le 24 mars

Carey Mulligan dans Promising Young Woman, sans date de sortie en France

Meilleur acteur

Riz Ahmed dans Sound of Metal, sans date de sortie en France

Chadwick Boseman (†) dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Adarsh Gourav dans Le Tigre blanc, sans date de sortie cinéma en France

Rob Morgan dans Bull, sans date de sortie en France

Steven Yeun dans Minari, sans date de sortie en France

Meilleure actrice dans un second rôle

Alexis Chikaeze dans Miss Juneteenth, sans date de sortie en France

Yeri Han dans Minari, sans date de sortie en France

Valerie Mahaffey dans French Exit, sans date de sortie en France

Talia Ryder dans Never Rarely Sometimes Always

Youn Yuh-jung dans Minari, sans date de sortie en France

Meilleur acteur dans un second rôle

Colman Domingo dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Orion Lee dans First Cow, sans date de sortie en France

Paul Raci dans Sound of Metal, sans date de sortie en France

Glynn Turman dans Le Blues de Ma Rainey, sans date de sortie cinéma en France

Benedict Wong dans Nine Days, sans date de sortie en France

Meilleur scénario

Bad Education par Mike Makowsky, sans date de sortie cinéma en France

Minari par Lee Isaac Chung, sans date de sortie en France

Never Rarely Sometimes Always par Eliza Hittman

Promising Young Woman par Emerald Fennell, sans date de sortie en France

Si tu savais par Alice Wu, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Film étranger

Bacurau (Brésil) de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

The Disciple (Inde) de Chaitanya Tamahane, sans date de sortie en France

La Nuit des rois (Côte d’Ivoire) de Philippe Lacôte, sans date de sortie en France

Preparations to be together for an unknown period of time (Hongrie) de Lili Horvath, sans date de sortie en France

La Voix d’Aida (Bosnie-Herzégovine) de Jasmila Zbanic, sortie française le 14 avril

Meilleur Documentaire

L’Affaire Collective de Alexander Nanau, sans date de sortie en France

El agente topo de Maite Alberdi, sans date de sortie en France

Crip Camp La Révolution des éclopés de James Lebrecht et Nicole Newnham, sans date de sortie cinéma en France

Dick Johnson is dead de Kirsten Johnson, sans date de sortie cinéma en France

Time de Garrett Bradley, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure photo

The Assistant – Michael Latham, sans date de sortie en France

Bull – Shabier Kirchner, sans date de sortie en France

Never Rarely Sometimes Always – Hélène Louvart

Nomadland – Joshua James Richard, sortie française le 24 mars

She Dies Tomorrow – Jay Keitel, sans date de sortie en France

Meilleur montage

I Carry You With Me – Enat Sidi, sans date de sortie en France

Invisible Man – Andy Canny

Never Rarely Sometimes Always – Scott Cummings

Nomadland – Chloé Zhao, sortie française le 24 mars

Residue – Merawi Gerima, sans date de sortie en France

Meilleur Premier film

40 ans Toujours dans le flow de Radha Blank, sans date de sortie cinéma en France

I Carry You With Me de Heidi Ewing, sans date de sortie en France

Miss Juneteenth de Channing Godfrey Peoples, sans date de sortie en France

Nine Days de Edson Oda, sans date de sortie en France

Sound of Metal de Darius Marder, sans date de sortie en France

Meilleur Premier scénario

The Assistant par Kitty Green, sans date de sortie en France

Lapsis par Noah Hutton, sans date de sortie en France

Miss Juneteenth par Channing Godfrey Peoples, sans date de sortie en France

Palm Springs par Andy Siara, sans date de sortie cinéma en France

Straight Up par James Sweeney, sans date de sortie en France

John Cassavetes Award (pour le Meilleur Film produit pour moins de 500 000 $)

Brooklyn Secret de Isabel Sandoval

The Killing of Two Lovers de Robert Machoian, sans date de sortie en France

La Leyenda negra de Patricia Vidal Delgado, sans date de sortie en France

Residue de Merawi Gerima, sans date de sortie en France

Saint Frances de Alex Thompson, sans date de sortie en France

Prix Robert Altman : One Night in Miami de Regina King, sans date de sortie cinéma en France