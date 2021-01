des repas à 1 euro pour les étudiants à l’université

Devant le restaurant universitaire du campus de Nantes (Loire-Atlantique), la file d’attente s’allonge. 500 étudiants sont attendus en une heure. Depuis lundi 15 janvier, l’affluence a été multipliée par trois, grâce aux repas proposés à 1 euro. Tous les étudiants, boursiers ou non, peuvent désormais acheter leur menu à moindre prix, contre 3,30 euros précédemment. L’État paiera la différence le temps de la crise sanitaire.

Sophia Mezouani avait un budget alimentaire de 30 euros par semaine ; il a été divisé par trois. « Je ressens moins ce besoin de toujours devoir calculer ce que je vais me faire à manger pour demain midi, est-ce que je vais avoir assez pour le soir… C’est une charge mentale, et dans le porte-monnaie, en moins« , explique l’étudiante. Selon une étude, depuis le premier confinement, un tiers des étudiants se déclarent en difficulté financière, et 20% se restreignent sur les achats de première nécessité.

