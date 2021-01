Une élue républicaine complotiste pro-armes harcèle un survivant de la tuerie de Parkland

Une élue pro-Trump du Congrès américain est sous le feu d’appels indignés à son départ à cause de déclarations passées contre une victime de la tuerie du lycée de Parkland, de commentaires semblant appeler à l’exécution de démocrates et de ses théories complotistes.

Dans une vidéo datant de mars 2019, rendue publique il y a quelques jours, Marjorie Taylor Greene, républicaine, élue en 2020 au Congrès américain pour l’Etat de Géorgie, s’en prend à David Hogg, un survivant de la tuerie de Parkland, qui avait fait 17 morts dans un lycée de Floride en 2018.

Sur ces images, Marjorie Taylor Greene suit David Hogg, 20 ans, dans la rue, alors qu’il se rend au Congrès pour défendre le contrôle des armes à feu. Elle l’interpelle :

« David, pourquoi soutenez-vous les lois d’encadrement des armes à feu qui attaquent le deuxième amendement [le droit au port d’armes, ndlr]. […] Je suis américaine, je possède une arme à feu pour me défendre, et vous, vous utilisez l’argent de votre lobby pour tenter de m’enlever ce droit. »

Sentiment de menace

Alors que David Hogg l’ignore, elle poursuit :

« Vous ne savez pas vous défendre ? »

Le jeune homme continue de l’ignorer, y compris lorsqu’elle prononce le nom de Nikolas Cruz, le tireur qui a ouvert le feu dans l’établissement scolaire.

« C’est un lâche. Il est payé pour faire ça », conclut-elle à la fin de la vidéo.

Sur CNN ce mardi, David Hogg a évoqué la scène, expliquant qu’il avait essayé de « garder son calme » avec des techniques de médication l’aidant à gérer les symptômes de stress post-traumatique.

« On m’a toujours dit qu’il valait mieux s’en aller plutôt que de répondre aux harceleurs. »

Il a également précisé qu’il s’était senti menacé lorsque Marjorie Taylor Greene a mentionné l’arme qu’elle portait, mais qu’il s’était dit :

« Si elle me tire dessus, elle me donnera raison. »

Une élue adepte des théories complotistes

La vidéo a refait surface grâce à Fred Guttenberg, le père d’une des victimes de la tuerie de Parkland, qui a dit vouloir « faire la lumière » sur qui est vraiment Marjorie Taylor Greene, alors que cette dernière a été nommée à la commission du travail et de l’éducation de la Chambre des Représentants.

« Les médias ne rapportent que les mensonges, les calomnies et les attaques afin de créer l’image qu’ils veulent donner au monde », a réagi l’intéressée, Marjorie Taylor Greene, sur Twitter jeudi.

A 46 ans, elle siège à la Chambre des représentants depuis le 3 janvier, lorsqu’elle était arrivée en portant un masque affirmant, contrairement aux résultats officiels, que Donald Trump avait « gagné » la présidentielle contre Joe Biden.

Pendant sa campagne, elle s’était revendiquée de la mouvance pro-Trump QAnon, un mouvement d’extrême droite défendant l’idée que Donald Trump mène une guerre secrète contre une secte mondiale composée de pédophiles satanistes. Elle avait remporté son siège avec une majorité écrasante (75 %) dans un bastion ultra-conservateur de la Géorgie.

Des commentaires menaçants sur Facebook

Cette semaine, l’annonce qu’elle allait siéger à la commission de l’Education de la Chambre a provoqué des réactions outrées et a également fait resurgir des commentaires complotistes de l’élue sur Facebook.

Marjorie Taylor Greene, qui n’avait à l’époque pas encore été élue, avait écrit que plusieurs fusillades dans des écoles avaient été mises en scène afin de durcir l’encadrement des armes à feu.

Et sur Facebook, la républicaine avait « aimé » un commentaire affirmant qu’une « balle dans la tête » de Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre, serait la façon la plus rapide pour qu’elle n’occupe plus ses fonctions, d’après CNN.

« Ce qui m’inquiète c’est que les dirigeants républicains de la Chambre soient prêts à (…) ignorer ces déclarations », s’est indignée jeudi Nancy Pelosi.

« La nommer à la commission sur l’Education, alors qu’elle s’est moquée des tueries de petits enfants, (…) mais à quoi pensaient-ils donc ? »

Un élu démocrate, Jimmy Gomez, a expliqué jeudi qu’il présenterait une résolution afin qu’elle soit expulsée du Congrès parce qu’elle représentait un « danger ». Une hypothèse encore improbable.

Le chef des républicains à la chambre basse, Kevin McCarthy, compte s’entretenir avec elle, selon CNN, mais n’a pas commenté ces propos publiquement.