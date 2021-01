Santos-Palmeiras, pour la gloire et une place au Qatar

Les rivaux de São Paulo s’affrontent en finale de la 61ème édition de la Copa Libertadores

Elles ont été les deux meilleures équipes de la phase de groupes

Le vainqueur disputera la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA

Palmeiras et Santos, les deux meilleures équipes de la phase de groupes, disputeront le 30 janvier la finale de la Copa Libertadores 2020, sur un seul match qui aura lieu dans le mythique stade Maracanã de Rio de Janeiro, au Brésil.

Sous la houlette du Portugais Abel Ferreira, Palmeiras aborde cette finale forte de son statut de l’équipe qui a gagné le plus de matches, a marqué le plus de buts et en a encaissé le moins, malgré une demi-finale compliquée contre River Plate, après avoir pourtant remporté le match aller 3-0. Le Santos de Cuca, de son côté, a donné l’impression de monter en puissance dans la phase des rencontres à élimination directe, écartant de son chemin Boca Juniors sans concéder le moindre but en 180 minutes.

Ce classique du football pauliste est riche en histoire, mais c’est la première fois que les deux clubs vont se défier en finale de la compétition de clubs la plus importante d’Amérique du Sud. Rappelons que le vainqueur représentera la CONMEBOL à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2020, qui aura lieu au Qatar du 4 au 11 février prochain.

⚔️ LE MATCH

SE Palmeiras 🆚 Santos FC

🗓 Samedi 30 janvier

🕔 17h00 heure locale

🏟 Stade Maracanã, Rio de Janeiro, Brésil

🧐 PARCOURS ET CHIFFRES

🎙 ENTENDU…

« J’ai toujours dit que je ne voulais pas être un joueur comme les autres. Je veux marquer l’histoire de ce club. Quand je suis arrivé au siège du club, j’ai observé les portraits de toutes ces légendes et j’ai pensé : « Un jour, on verra ma photo ici ». Quoi de plus beau que de devenir une idole dans l’un des plus grands clubs de la planète ? Je suis convaincu que nous serons champions. » – Gabriel Menino, milieu de terrain de Palmeiras, au micro de FIFA.com

« Recevoir le soutien d’un joueur comme Neymar et du roi du football, Pelé, c’est quelque chose qui nous donne beaucoup de motivation. Pelé est entré dans l’histoire et Neymar est en train de le faire. Ces deux-là nous suivent et nous envoient leur soutien : ça nous rend vraiment heureux. » – Marinho, attaquant de Santos, au micro de FIFA.com





Fifa