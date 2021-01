Le Parlement européen demande à la Cour pénale internationale de reconnaître le crime d’écocide

Le Parlement européen s’est prononcé la semaine dernière en faveur d’une reconnaissance du crime d’écocide par la Cour pénale internationale afin de dissuader et punir plus sévèrement les atteintes graves à l’environnement. Les pays européens auront à se positionner pour reprendre ou non cette proposition. Emmanuel Macron, dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat, s’est dit favorable à la création d’un tel crime au niveau international alors que la France prendra la tête de la présidence de l’UE en janvier 2022.