Rejoignez l'équipe de diffusion FIFAe Club World Cup

Devenez un reporter de zone pour les phases finales de zone en février

Postulez dès maintenant et rejoignez l’équipe de diffusion et de commentateurs de la FIFA

Tout le monde peut postuler grâce au formulaire ci-dessous

Vous suivez assidûment les compétitions de la FIFA, vous êtes un créateur, un commentateur ou un présentateur passionné ? Profitez d’une chance unique de montrer vos talents de reporter au monde entier pendant la FIFAe Club World Cup et donnez le coup d’envoi de votre carrière esports !

Pour la FIFAe Club World Cup de cette année, qui se déroulera du 24 au 28 février 2021, nous recherchons des reporters de zone afin de commenter l’événement à distance dans leur langue maternelle respective, devenir expert pour l’une des six zones sur les chaînes des médias sociaux de la FIFA et même avoir la chance de rejoindre la diffusion principale en anglais et en direct depuis leur domicile.

Tous les reporters de zone auront l’occasion exclusive de diffuser l’événement sur leurs chaînes de médias sociaux en plus de FIFA.gg et des plateformes officielles de la FIFA.

Cela vous va comme un gant ? Alors partagez une vidéo de vous, en anglais, comprenant les éléments suivants :

Une courte présentation de vous-même (nom, âge, lieu de résidence, parcours, etc.)

Un rapide résumé des raisons qui vous font penser que vous avez de quoi devenir reporter de zone

Une rapide présentation de l’une des zones

Pour plus d’informations sur le processus de qualification, il vous suffit de cliquer ici ou sur FIFA.gg.

Merci d’envoyer votre candidature avant le 8 février par le biais de ce formulaire.

Les reporters de zone vivront une expérience et une occasion uniques consistant à :

Commenter les diffusions en direct dans les langues officielles sur FIFA.gg

Présenter leurs zones respectives à un public mondial par le biais des chaînes de médias sociaux de la FIFA

Avoir la chance de rejoindre la diffusion principale par appel vidéo du 26 au 28 février

Présenter la diffusion en direct sur leurs chaînes et la chance de devenir un commentateur pour des événements FIFA à venir

Après un premier examen de toutes les candidatures, les reporters sélectionnés seront informés le 10 février et montreront une nouvelle fois leurs compétences lors d’un test en direct avant d’être intégrés dans les activités de la FIFA avant et pendant les phases finales de zone.





