quel prix à payer pour l’économie ?

Le ministère des Finances a fait ses calculs en fonction des différentes hypothèses de reconfinement. « Notre économie tourne déjà au ralenti avec le couvre-feu à 18 heures, et avec la fermeture de tous les bars, restaurants et activités culturelles, l’activité a reculé de 7% selon les estimations de Bercy« , note le journaliste David Boéri, sur le plateau du 19/20 de France 3, mercredi 27 janvier. Selon le scénario d’un reconfinement « léger », avec la fermeture des collèges, lycées, et restaurants d’entreprise, l’activité pourrait baisser de 10%, selon ces mêmes hypothèses.

Si le gouvernement faisait le choix d’un confinement « strict », avec la fermeture des magasins non-essentiels ainsi que les crèches et les écoles, l’activité reculerait de 18%, estime Bercy. L’activité avait baissé de 33% lors du printemps 2020 et du premier confinement. Un reconfinement signifierait également l’augmentation des dépenses de l’État pour soutenir l’économie. À l’heure du couvre-feu, l’État dépense six milliards d’euros par mois pour les entreprises, « quatre milliards pour les exonérations de charges et le fonds de solidarité et deux milliards pour le chômage partiel« , précise David Boéri. La facture passerait à 15 milliards d’euros par mois en cas de reconfinement.

