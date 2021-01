National Board of Review 2021 : le palmarès

Carey Mulligan dans Promising Young Woman © 2020 Merie W. Wallace / Film Nation Entertainment / Focus Features /

Universal Pictures International France Tous droits réservés

Pour une fois, le National Board of Review, l’association basée à New York, composée de cinéphiles, de professionnels du cinéma, d’enseignants et d’étudiants, n’a pas donné le coup d’envoi de cette saison de prix de cinéma. D’autres groupes de critiques s’en sont chargés avant lui, puisque ceux de Los Angeles et de New York avaient tant soit peu gardé leur date d’annonce traditionnelle, en dépit des ravages que la crise sanitaire fait aux États-Unis. C’est donc seulement avant-hier que le National Board of Review a communiqué ses prix pour les films sortis pendant l’année 2020. Le nombre des films considérés par les membres de l’association est resté presque stable à 281 longs-métrages, en baisse de seulement quatre par rapport à l’année dernière.

C’est Da 5 Bloods Frères de sang de Spike Lee qui repart avec les prix du Meilleur Film, Meilleur réalisateur et Meilleur ensemble. Il s’agit de la deuxième production Netflix de suite à remporter la catégorie suprême du National Board of Review, après The Irishman de Martin Scorsese l’année dernière. Cependant, aucun film d’un réalisateur afro-américain n’avait jusqu’à présent eu cet honneur dans la longue histoire de l’association, remontant au moins jusque dans les années 1930 ! Lee est de même seulement le deuxième Meilleur réalisateur afro-américain après Barry Jenkins il y a quatre ans pour Moonlight.

Riz Ahmed dans Sound of Metal © 2019 Caviar / Flat 7 / Ward Four / Stage 6 Films / Tandem Distribution

Tous droits réservés

Meilleur Film : Da 5 Bloods Frères de sang de Spike Lee, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur réalisateur : Spike Lee pour Da 5 Bloods Frères de sang, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure actrice : Carey Mulligan dans Promising Young Woman, sans date de sortie en France

Meilleur acteur : Riz Ahmed dans Sound of Metal, sans date de sortie en France

Meilleure actrice dans un second rôle : Youn Yuh-jung dans Minari, sans date de sortie en France

Meilleur acteur dans un second rôle : Paul Raci dans Sound of Metal, sans date de sortie en France

Meilleur scénario original : Minari par Lee Isaac Chung, sans date de sortie en France

Meilleur scénario adapté : La Mission par Paul Greengrass et Luke Davies, sans date de sortie cinéma en France

La Llorona © 2019 La Casa de Produccion / Les Films du Volcan / ARP Sélection Tous droits réservés

Meilleur Film étranger : La Llorona (Guatemala) de Jayro Bustamante

Meilleur Documentaire : Time de Garrett Bradley, sans date de sortie en France

Meilleur Film d’animation : Soul de Pete Docter, sans date de sortie cinéma en France

Meilleur Premier film : Miss Juneteenth de Channing Godfrey Peoples, sans date de sortie en France

Meilleur jeune espoir : Sidney Flanigan dans Never Rarely Sometimes Always

Meilleur ensemble : Da 5 Bloods Frères de sang de Spike Lee, sans date de sortie cinéma en France

Meilleure photo : Nomadland, sortie française le 24 mars – Joshua James Richards

NBR Icon Award : Chadwick Boseman (†)

NBR Freedom of Expression Award : One Night in Miami de Regina King, sans date de sortie cinéma en France

NBR Spotlight Award : 40 ans Toujours dans le flow de Radha Blank, sans date de sortie cinéma en France

Minari © 2020 Plan B Entertainment / A24 / ARP Sélection Tous droits réservés

Top 10 des Meilleurs Films

40 ans Toujours dans le flow de Radha Blank, sans date de sortie cinéma en France

First Cow de Kelly Reichardt, sans date de sortie en France

Judas and the Black Messiah de Shaka King, sans date de sortie en France

Minari de Lee Isaac Chung, sans date de sortie en France

Minuit dans l’univers de George Clooney, sans date de sortie cinéma en France

La Mission de Paul Greengrass, sans date de sortie cinéma en France

Nomadland de Chloe Zhao, sortie française le 24 mars

Promising Young Woman de Emerald Fennell, sans date de sortie en France

Soul de Pete Docter, sans date de sortie cinéma en France

Sound of Metal de Darius Marder, sans date de sortie en France

L’Affaire Collective © 2019 Alexander Nanau Production / Samsa Film / HBO Europe / Dulac Distribution Tous droits réservés

Top 5 des Meilleurs Films étrangers

L’Affaire Collective (Roumanie) de Alexander Nanau, sans date de sortie en France

El agente topo (Chili) de Maite Alberdi, sans date de sortie en France

Apples (Grèce) de Christos Nikou, sans date de sortie en France

Chers camarades (Russie) de Andreï Kontchalovsky, sans date de sortie en France

La Nuit des rois (France) de Philippe Lacôte, sans date de sortie en France

Boys State © 2020 Concordia Studio / A24 / Apple TV+ Tous droits réservés

Top 5 des Meilleurs Documentaires

All in The Fight for Democracy de Lisa Cortes et Liz Garbus, sans date de sortie en France

Boys State de Amanda McBaine et Jesse Moss, sans date de sortie cinéma en France

Dick Johnson is dead de Kirsten Johnson, sans date de sortie cinéma en France

Miss Americana de Lana Wilson, sans date de sortie cinéma en France

The Truffle Hunters de Michael Dweck et Gregory Kershaw, sans date de sortie en France

The Climb © 2019 Eugénie Pigeonnier / Topic Studios / Memento Films International / Metropolitan Filmexport

Tous droits réservés

Top 10 des Meilleurs Films indépendants

Assiégés de Rod Lurie, sans date de sortie cinéma en France

The Climb de Michael Angelo Covino

Driveways de Andrew Ahn, sans date de sortie en France

Farewell Amor de Ekwa Msangi, sans date de sortie cinéma en France

Miss Juneteenth de Channing Godfrey Peoples, sans date de sortie en France

The Nest de Sean Durkin, sans date de sortie en France

Never Rarely Sometimes Always de Eliza Hittman

Le Peuple loup de Tomm Moore et Ross Stewart, sans date de sortie en France

Relic de Natalie Erika James

Saint Frances de Alex Thompson, sans date de sortie en France